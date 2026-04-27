Barangay Apas gipadad-an og demand letter tungod sa ‘nawala’ nga ambulansya

Niluwat og demand letter ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo may kalabutan sa nawala nga ambulansya sa Barangay Apas, human kini namarkahan nga “not found” sa gipahigayon nga imbentaryo.
Sa dokumento nga pinetsahan og Marso 25, 2026, ang Department of General Services (DGS) nimando sa mga opisyal sa Barangay Apas, pinaagi ni Barangay Captain Virgil Cabigon, sa pagpresentar o pagpasabot sulod sa lima ka adlaw mahitungod sa nahimutangan sa usa ka Toyota Hiace commuter van ambulance nga nakalista ubos sa ilang pagdumala.
Ang maong direktiba nga gipirmahan sa DGS, nibutyag sa Commission on Audit (COA) Circular 2020-006 nga maoy naglatid sa lagda sa pisikal nga imbentaryo ug tulubagon sa mga kabtangan sa gobiyerno.
Gikatahong wala makit-i ang ambulansya atol sa gihimong imbentaryo sa departamento bag-ohay lang.
Usa ka follow-up letter nga pinetsahan og Abril 15 nga gipadala ngadto ni kanhi Barangay Captain Ramil Ayuman, nipatin-aw sa sitwasyon.
Matod sa DGS, nakadawat sila og impormasyon nga ang ambulansya nga adunay plate number SKN 554, gidala sa usa ka Toyota service center alang sa pag-ayo ug pagmentinar.
Apan, namatikdan sa departamento nga wala sila pormal nga gipahibalo ug wala sab silay nadawat nga mga dokumento bahin sa pagbalhin, kahimtang sa pagpaayo, ug ang eksaktong nahimutangan sa maong sakyanan.
Tungod sa kakuwang sa dokumentasyon ug ang pagkawala sa sakyanan atol sa imbentaryo, nakita sa DGS nga gikinahanglan ang pagluwat og demand letter ngadto sa accountable officer kinsa mao sab ang naggunit sa Property Acknowledgement Receipt (PAR).
Ang suwat nagmando ni Cabigon sa pagpagawas sa ambulansya o pagsumite og sinulat nga katin-awan nga magdetalye sa kasamtangan nga nahimutangan niini.
Kini nga kalambuan nagsugod sa hangyo ni Ayuman kinsa nangayo og tabang sa siyudad sa pag-verify sa status sa ambulansya.
Sa iyang suwat, nipadayag si Ayuman og kabalaka nga wala na mabalik ang sakyanan sa barangay sukad kini gikatahong gipadala alang sa pag-ayo sa Dakbayan sa Talisay.
Gihisgutan sab niya nga nalambigit sa usa ka makamatay nga aksidente niadtong 2020 ang maong ambulansya ug gikatahong nisaka pa ang gasto sa pagpaayo niini, butang nga mas nakapahimong komplikado sa sitwasyon.
Gipaneguro ni Ayuman ang pagkaimportante sa pagpangita sa sakyanan, sanglit giisip kini nga “vital asset” alang sa paghatag og serbisyo sa emerhensya ngadto sa mga lumulupyo. / CAV