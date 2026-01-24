Barangay Canduman mopatuman sa waste segregation; Eco-wardens ipakatap

Hugot nga mopatuman ang Barangay Canduman, Dakbayan sa Mandaue sa waste segregation nga magsugod sa panimalay human sa mga direktiba gikan ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano.
Ipakatap sab ang mga Eco-warden aron motabang sa pag-monitor sa paglabay sa basura ug pagsilot sa mga malapason.
Matod ni Barangay Canduman Captain Dante Borbajo, gimanduan ni Mayor Ouano ang mga barangay nga pahugtan ang pagpatuman sa waste segregation at source, sa pag-ingon nga ang sayop nga paglabay sa basura nagpabilin nga usa ka dakong hagit sa komunidad.
“Mao gyud ni ang among nauyonan tungod kay gusto ni Mayor Jonkie Ouano nga ang waste segregation hugot nga mapatuman,” matod ni Borbajo.
Gipatin-aw ni Borbajo nga ang paglainlain sa basura diha sa gigikanan lisod tungod sa managlahing batasan ug kinaiya sa mga residente.
“Mao nga gusto namo nga ang mga opisyal sa barangay ug ang mga residente makasabot gyud sa kamahinungdanon niini,” dugang niya.
Atol sa ilang tigom ni Mayor Ouano niadtong Lunes, Enero 19, 2026, si Borbajo nihangyo og dugang tawo nga motabang sa mga barangay sa pagpatuman sa saktong pagdumala sa basura.
Isip tubag, giaprobahan sa mayor ang pag-assign og tulo ka job-order Eco-wardens matag barangay.
Ang mga Eco-warden gipaabot nga mopaubos sa orientation ug magsugod dayon sa ilang katungdanan. Ang ilang nag-unang trabaho mao ang pagsusi sa paagi sa paglabay sa basura ug pag-edukar sa mga residente.
“Sugdan na nila ang pagtrabaho sa barangay aron ang segregation at source mapatuman gyud,” matod ni Borbajo.
Siya niingon nga ang Barangay Canduman maningkamot nga dili modawat og basura nga wala malainlain, bisan kon giangkon niya nga lisod ang pagkab-ot sa 100 porsiyento nga pagsunod sa mga residente.
Ubos sa kasamtangang ordinansa, ang mga malapason nga magpasagad og labay og basura mahimong momulta og P500.
Sa maong kantidad, P250 ang moadto sa kagamhanan sa dakbayan samtang ang laing P250 magsilbing insentibo alang sa tawo nga nakadakop sa malapason.
Ang mga Eco-warden mahimong makakuha og mga insentibo base sa gidaghanon sa ilang madakpan.
Gipasabot sab ni Borbajo nga ang mga barangay gimanduan nga duna gyuy Materials Recovery Facility (MRF) ubos sa balaod sa solid waste management. Nahinumdom sab siya nga ang Canduman nakuha na kaniadto sa ikaduhang dapit sa mga barangay nga gihatagan og ganti tungod sa maayong pagdumala sa basura.
Bisan pa sa mga limitasyon, malaumon si Borbajo nga ang pagpadala sa mga Eco-warden makatabang og dako sa pagpalambo sa disiplina sa mga residente bahin sa kalimpyo. (ABC)