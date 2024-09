Barangay kapitan gikasuhan sa konsehal

Gipasakaan og kaso barangay kapitan sa Umapad, dakbayan sa Mandaue sa usa ka konsehal sa barangay tungod sa pagtudlo og non-high-ranking official isip officer-in-charge (OIC) atol sa iyang leave.

Ang reklamo batok ni Barangay Umapad Kapitan Reb Cortes, nga nag-akusar kaniya og grave misconduct, conduct unbecoming of a public official, ug usurpation of authority, gi-refer ngadto sa Office of the Ombudsman for Visayas.

Ang reklamo, nga gisang-at ni Barangay Konsehal Libertine J. Lumapas, nipasangil nga nakalapas si Cortes sa Local Government Code pinaagi sa pagtudlo og mas ubos nga opisyal sa barangay isip officer-in-charge (OIC) sa panahon nga wala siya, ug nadawat kini sa Ombudsman niadtong Hulyo. 18, 2024.

Naggumikan kini sa usa ka insidente nga nahitabo tali sa Abril 4 ug 9, 2024, dihang si Kapitan Cortes nibakasyon ug nibyahe paingon sa Japan uban sa pipila ka mga barangay kapitan gikan sa Mandaue City.

Samtang didto siya sa gawas sa nasod, gitudlo ni Cortes si Sangguniang Barangay Member Josefina Entrampas isip OIC nga modumala sa iyang katungdanan.

Matod ni Lumapas, kini nga appointment kay direktang nakalapas sa Section 46(a) sa Republic Act. 7160, nailhan usab nga Local Government Code of the Philippines, nga nagmando nga sa higayon nga ang usa ka barangay kapitan temporaryo nga mawad-an sa kapasidad, ang labing taas nga ranggo nga miyembro sa konseho sa barangay kinahanglan nga awtomatik nga molingkod sa posisyon sa OIC.

Isip labing taas nga konsehal sa Barangay Umapad, si Lumapas nangatarongan nga siya unta ang gitudlo nga OIC, dili si Entrampas.

“I did not leave a certification appointing a councilor as OIC; I did not do that. The highest-ranking member automatically assumes the position”, Barangay Captain Reb Cortes ngadto sa Sunstar Cebu.

Wala siyay ideya nga dili si Lumapas ang nagsilbi, ug wala pa usab makadawat og kopya sa reklamo.

“Basin pampolitika nasad ni, kalingkuron na siguro siya, gamay nga problema padak-on pa gyud,” dugang ni Cortes.

“The position of the respondent warrants their immediate preventive suspension considering the possibility of tampering of documents in their control and custody and of exerting influence over possible witnesses against them if they so remain in their office” stated in the complaint affidavit of Lumapas.

Atol sa sisyon niadtong Martes, Sept. 10, ang Committee on Good Government, Public Ethics, and Accountability, human sa pagrepaso sa reklamo, nakamatikod nga ang usa ka may kalabutan nga kaso nga naglambigit sa parehas nga mga partido, nga gi-docket nga OMB-V-C-MAY-24-0089 ug OMB-V-A-MAY-24-0106, anaa na nga giimbestigar sa Ombudsman.

Gitumbok sa komite nga ang mga alegasyon nga gipatungha sa reklamo ni Lumapas hugot nga nalambigit sa nagpadayon nga imbestigasyon ug girekomendar nga ang bag-ong kaso i-refer ngadto sa Office of the Ombudsman alang sa dugang aksyon.

Gipasiugda sa komite nga kini nga referral gikinahanglan aron masiguro ang pagkadili mapihigon ug malikayan ang bisan unsang potensyal nga akusasyon sa politikanhong pagpihig sa pagdumala sa kaso sa lokal.

Sumala sa ilang taho, ang pagtugot sa Opisina sa Ombudsman nga mopuli sa imbestigasyon manalipod sa integridad sa proseso ug masiguro nga ang tanang partido nga nalambigit makadawat og patas nga pagtagad.

Ang reklamo nga gisang-at ni Lumapas nangayo dili lamang sa administratibong silot kon dili sa hinanaling preventive suspension nila ni Cortes ug Entrampas.

Sa pagsuporta sa mga pangangkon ni Lumapas, si Maloloy-on misumite ug affidavit nga nagpamatuod nga ang Barangay Certification nga iyang nadawat niadtong Abril 4, 2024, gipirmahan ni Entrampas isip OIC, imbes ni Lumapas.

Kini nga dokumento, uban ang resibo sa bayad sa sertipikasyon ug mga silyo sa dokumentaryo, nahimong bahin sa ebidensya batok kang Cortes ug Entrampas.

Ang Komite, sa rekomendasyon niini, misubli nga ang pag-refer sa kaso ngadto sa Ombudsman makaseguro sa hustong pagdumala sa maong butang, tungod sa kakomplikado sa mga alegasyon ug sa potensyal sa politikanhong pagkalambigit.

Gisuwayan pagkontak sa SunStar Cebu si Lumapas apan pakyas. / CAV