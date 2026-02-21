Barangay kapitan sa Mabolo nasagmuyo kang Archival

Nipadayag sa iyang kahiubos si Mabolo Barangay Captain Daniel Francis Arguedo ngadto ni Cebu City Mayor Nestor Archival, dungan sa pag-ingon nga ang mayor “nawad-an na sa iyang saktong panghunahuna” human niini temporaryong gipahunong ang paglabay og basura sa Block 27 diin nahimutang ang Materials Recovery Facility (MRF) sa barangay.
Sumala ni Arguedo sa iyang Facebook post niadtong Biyernes, Pebrero 20, 2026, ang maong desisyon nagsilbing pagbalitok sa unang pagtugot nga gihatag kaniya, hinungdan nga nabalda ang pagkolekta sa basura sa maong barangay.
“Gabii ni-ok na sa Block 27, karon wala na pud. Resulta ani, stop atong collection sa basura. Lunes pa ta ka-resume,” matod sa barangay kapitan.
Sumala pa niya nga ang mayor nibalibad sa pagpakig-estorya kaniya sa personal, hinungdan nga wala una nila ipagamit ang Block 27 alang sa mga basura sa dakbayan. Gipasabot niini nga ang kakuwang sa personal nga komunikasyon gikan sa mayor maoy nakapugong kaniya nga masabtan sa hingpit ang sitwasyon.
Dugang pa niya, bisan tuod kon ang mga opisyal sa siyudad unang nisaad og unom ka mga trak, duha ra gyud niini ang magamit.
Dugang pa ni Arguedo nga ang operasyon sa pagpanghipos og basura sa barangay diha sa Block 27 nagsubay sa saktong proseso, lakip na ang pag-shred, pag-compost sa mga malata nga basura, ug ang paglainlain sa mga dili malata.
“Gihimo kuno nato nga dumping site, which is wrong. Standby sa ta kay mangita tag laing paagi,” sumala ni Arguedo.
Si Konsehal Harry Eran, ang pangulo sa Committee on Public Service sa Konseho sa Dakbayan, niingon nga plano niyang makig-estorya sa daku-dako sa Department of Public Services (DPS) aron tugotan ang Barangay Mabolo nga temporaryong makalabay sa ilang mga basura sa SRP.
Kini nga lakang gitumong aron mahawan ang nagtapok nga basura, ilabi na sa Block 27.
Namatikdan ni Eran nga ang maong sitwasyon nagsugod tungod sa “miscommunication” o kakuwang sa saktong pagsabutay tali sa mayor.
“Hopefully, makalabay ra sila tomorrow sa SRP,” matod ni Eran. (CAV)