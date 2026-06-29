Barangay konsehal sa Asturias, tiklo sa shabu

Nasikop sa buy-bust operation ang usa ka barangay konsehal nga giingong nalambigit sa pagpamaligya og ilegal nga drugas sa Biyernes sa hapon, Hunyo 26, 2026, sa Barangay Bago, Lungsod sa Asturias.
Ang suspek giila nga si Joveniel Cabanes Noel, 41 anyos, minyo, barangay konsehal sa Bago ug giilang high value individual.
Si Noel mao sab ang tsirman sa Peace and Order Committee sa maong barangay.
Matod ni Police Captain Jessie Tañola, hepe sa Asturias Police Station, dugay na nilang gi-monitor ang opisyal human makadawat og mga report sa ilegal niining kalihukan. Human nakompirmar sa mga operatiba sa Municipal Drug Enforcement Unit (MDEU), gilusad dayon ang operasyon diin nakuhaan si Noel og usa ka paketeng shabu nga nagkantidad og P500.
Gawas niini, narekober pa gikan sa posisyon sa konsehal ang dugang 22 gramos nga shabu nga mabalor ngadto sa P149,000. Sumala sa kapulisan, ang suspek makahalin og 25 ngadto sa 50 gramos nga shabu matag semana, apan nagdumili siya pagbutyag kon kinsa ang iyang gikuhaan sa drugas.
Kasong paglapas sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) ang atubangon ni Noel. / GPL