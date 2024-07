Barangay mipahimulos sa libreng dental

Nakapahimulos ang mga lumolupyo sa Sitio Kapasar, Brgy. Budlaan, bukirang dapit sa dakbayan sa Sugbo, sa gilusad nga dental mission nga gipangulohan sa United Continental Eagle Club UCEC, Fraternal Order of Eagles Central Visayas uban sa Talamban Police Station Advisory Council.

Gawas sa libreng ibot sa ngipon, duna usab silay gidalit nga libreng tupi ug pagpaubos sa Violence Against Women and their Children awareness seminar, diin ang tanang mga nanay gipahibawo unsay ilang buhaton kon sila dagmalan sa ilang partner, ilabi na niadtong nagumon sa ilegal nga drugas.

Ang kapulisan, pinaagi sa ilang Women and Children Protection Desk (WCPD), nagpalig-on sa ilang kampanya batok sa abuso sa kababayen-an ug kabataan.

Ang presidente sa UCEC, Jose Mendaros, nagkanayon ang dental mission kabahin sa programa sa club nga community service sa mga dapit, kansang mga lumolupyo, maglisud sa pagpaibot sa ilang ngipon tungod sa ka pit-os sa kwarta. / AYB