Barangay official sa Mambaling gipatay

Patay ang usa ka 44 anyos nga lalaki nga admin. officer III sa Brgy. Mamba­ling, Dakbayan sa Sugbo human siya pusila sa wala pa mailhing nagbinugtong nga mamumuno sa Sitio Micabaja, Brgy. Duljo Fatima, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 12 sa udto sa Lunes, Hunyo 17, 2024.

Ang biktima giila sa mga residente sa dapit nga si Edward Abayon, 44, taga Sitio Puntod, Alaska, Mambaling, kabanay ra usab sa kapitan sa barangay.

Matod ni Police Major Efren Diaz Jr., bag-ong hepe sa Mambaling Police Station, nga samtang nagkaon ang biktima sa usa ka karenderiya sa lugar, kalit lang kini nga gipusil sa usa ka tawo gikan luyong bahin sa biktima.

Naigo ang biktima sa ulo nga niresulta sa iyang hinanali nga kamatayon. Samtang ang gunman yano lang nga nagbaktas palayo.

Gihulagway sa mga saksi ang killer nga nagsul-ob og long sleeves, nagkawo ug naka-facemask.

Wala pa usab matino unsa nga matang sa kalibre sa armas ang gigamit sa gunman.

Tungod niini, milusad da­yon og imbestigasyon ang Mambaling Police Station pinaagi sa pagsusi sa mga kuha sa CCTV camera sa dapit.

IMPORMASYON

Sigun sa usa sa mga imbestigador nga ang pamilya dunay gustong ibutyag apan gipili niini nga mobisita sa buhatan ni Diaz aron way daghang makadungog.

Sa pagkutlo ning balita, nagpaabot pa si Diaz sa kabanay ni Abayon basin maka kuha sila og lead sa imbestigasyon.

“Ganina may gustong sabihin yung pamilya ng biktima pero nag ingon na lang sila nga moadto na lang sa opisina natin unya pagkahuman sa Scene of the Crime Opera­tives (Soco). So, gahulat-hulat ko nila ron sa opisina kay naa daw sila’y isulti. Basin makatabang ni sa imbestigasyon nato,” matod ni Diaz.

Tanang anggulo ang gipangsubay nila karon, usa na niini ang personal nga atraso kon duna ba kini kontra sa lugar o duna bay hulga nga nadawat sa wala pa mahitabo ang pagpamusil.

GIPUSIL SAB

Pipila ka oras sa wa pa ang hitabo, usa usab ka 18-anyos nga lalaki gipusil sa iyang sili­ngan alas 12:05 sa kaadlawon sa Lunes sa Sitio White Road dumpsite, Brgy. Inayawan, dakbayan sa Sugbo.

Ang biktima nga giila nga si Joseph Balansag, nagpuyo sa maong lugar, nakaangkon og samad pinusilan sa walang bahin sa liog.

Wala pa igkita ang suspek nga giila nga si Jason Alfuro.

Si Police Master Sgt. Alfredo Macabudbud, Jr., imbestigador sa Inayawan Police Station, nga nahinabi sa Superbalita Cebu, niingon nga drugas ang motibo sa krimen.

Ang biktima giingon nga nipalit og shabu gikan sa suspek, matod ni Macabudbud.

Apan ang kwarta nga gihatag sa biktima giingon nga kula­ngan hinungdan nga sila nagkalalis sa suspek busa gipusil.

Ang biktima naa sa usa ka tambalanan sa dakbayan nagpaalim. / AYB