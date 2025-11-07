Barangay Owak, Asturias nanawagan og tabang

Nanginahanglan ang mga lumolupyo sa Barangay Owak, Lungsod sa Asturias, Cebu og limpyo ug mainom nga tubig, apil na ang panglimpyo, human sa grabeng baha nga dala sa Bagyong “Tino” nga niigo niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Nagbilin og grabeng kadaut ang baha sa mga balay ug pampublikong pasilidad sa ilang lugar.
Usa sa labing naigo mao ang Owak Elementary School, diin ang mga classroom gibahaan, ug nangabasa ang mga gamit sa klase, rekord sa mga tinun-an, ug mga suplay.
Lapukon na ug dili na mapuslan ang mga learning tool, dokumento, ug mga porma sa eskwelahan human nihubas ang tubig.
Naglisod ang mga magtutudlo ug mga residente sa pagpanglimpyo sa ilang mga classroom ug kabalayan tungod kay walay igong tubig nga magamit.
Ang baha nagbilin og bagang lapok sulod sa tanang lawak ug balay, ug daghan sa mga ekipo ug gamit sa eskwelahan ang nangadaut ug dili na mapaayo.
Nagtuo ang mga residente nga ang baha gikan sa pag-awas sa suba sa Combado, nga moagi sa kasikbit nga Balamban.
Kini ang labing unang higayon nga ang Barangay Owak nakasinati og baha nga ingon niadto ka grabe, tungod kay bisan atol sa Bagyong Odette, wala ra kaayo maapektuhi ang ilang dapit.
Ang mga magtutudlo sa Owak Elementary School padayon nga nag-atubang sa epekto sa katalagman, tungod kay ang baha nagpuno sa mga classroom og lapok ug niguba sa kadaghanan sa ilang mga gamit pangtudlo ug rekord sa mga tinun-an.
Si Liezel Mariae Loreto, Grade 6 adviser, nawad-an sa tanan niyang classroom materials, lakip na ang iyang tulo ka tuig nga compilation sa teaching portfolio nga gitagana unta niya alang sa iyang umaabot nga promosyon.
Ang importante nga mga dokumento sa mga tinun-an, sama sa Form 137 records, nangadaut usab, apil na ang mga regalo nga iyang giandam alang sa iyang mga tinun-an para sa ilang selebrasyon sa Pasko.
Nagpadayon sa pagpanglimpyo ang mga magtutudlo sa eskwelahan, apan ang ilang paningkamot anugon tungod sa kakuwang sa limpyo nga tubig alang sa panghugas ug mainom.
Ang tanang classrooms sa eskwelahan grabeng nadaut ug natabunan sa lapok, hinungdan nga lisod kaayo alang sa mga magtutudlo ang pagbalik sa normal nga operasyon.
Nagpadayon sa pag-apelar ang komunidad alang sa dinalian nga tabang, ilabina sa paghatag og limpyo ug mainom nga tubig ug mga materyales nga gikinahanglan aron mabalik ang kahimtang sa eskwelahan ug sa mga naapektuhang panimalay. / CAV