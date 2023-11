Barangay, SK officials gipaimbentaryo na

Gimandoan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ang tanan nga mga outgoing ug incumbent officials sa barangay ug Sangguniang Kabataan (SK) sa paghimo og final inventory sa tanang Properties, Financial Records, Documents and Properties (PFRDs) ug tanan nga money accountabilities.

Subay sa uwahing Memorandum Circular No. 2023-166 sa DILG, gipahinumdoman niini ang tanang mga opisyal nga kinahanglan nga ma-inventory ang tanang kwarta, properties ug dokumento sa City o Municipal Assessment ug Transition Team alang sa insaktong pag turnover sa bag-ong napili nga mga opisyal.

Gihatagan lang og di molapas sa tulo ka mga semana ang tanang mga opisyal alang sa pagsiguro nga matarong ug hapsay ang turnover ug transition.

Kinahanglan usab nga mabayran ang tanang mga obligasyon sa barangay sama sa mga bayranan sa utility bills, suhulan ug honorarium.

Gibutyag sa DILG nga ang tanang mga kandidato nga nidaug ug nakahimo na sa formal proclamation, mahimo na nga maka take oath ug makalingkod dayon.

Basta makapaubos na kini sa mandatory training programs sa barangay ilabi na sa mga SK official.

Gawas sa pag inventory, gimandoan usab ang tanang mga barangay ug SK officials sa pag sumiter sa ilang Statement of Expenditures (SOCE) sulod sa 30 ka adlaw human sa piniliay.