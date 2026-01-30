Barangay Tisa mihangyo nga dili sirad-an ang hiking trails

Nidangop ang mga opisyal sa Barangay Tisa kang Mayor Nestor Archival aron mapreserbar ang pipila ka sikat nga hiking trails sa habagatang kabukiran sa Dakbayan sa Sugbo.
Kini taliwala sa kabalaka nga ang mga nagpadayon ug giplanong kalambuan mahimong moresulta sa permanente niining pagsira.
Sa usa ka suwat nga gipetsahan og Enero 28, 2026, ang Barangay Tisa nihangyo sa pagpangilabot sa siyudad aron maprotektahan ang mga rota sa hiking nga nagkonektar sa Tisa ngadto sa Starbuks, Baksan sa Sapangdaku, ug ang gitawag nga Spartan trails paingon sa Buhisan ug Pamutan.
Ang maong suwat gihatagan sab og kopya silang Konsehal Paul Labra ug Phillip Zafra.
Matod sa mga opisyal sa barangay, ang pipila ka bahin sa dalan paingon sa Starbuks nasira na tungod sa nagpadayong development sa Monterrazas de Cebu.
Gidugang nila nga base sa impormasyon nga ilang nadawat, ang mga manindahay sa Starbuks trail gipahibalo na nga ang maong dapit mahimong maapil sa pagpalapad sa Monterrazas de Cebu o sa Rise at Monterrazas.
Bisan pa man kon giila sa barangay ang kamahinungdanon sa kalambuan, ilang gipasabot nga ang maong mga trail gigamit matag semana sa ginatos ka mga residente gikan sa Tisa ug kasilinganang dapit alang sa kalingawan, ehersisyo, ug maayong panglawas.
“Kini nga mga trail kabahin na sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi sa daghang Cebuano nga hikers,” sumala sa suwat.
Aron masulbad ang maong isyu, ang Barangay Tisa nisugyot og usa ka multi-stakeholder meeting nga nagtumong sa pagpangita og mga paagi sa pagpreserbar sa mga trail samtang gibalanse ang mga tumong sa kalambuan.
Giila sa barangay ang mga importanteng grupo nga gusto nilang maapil sa diskusyon, sama sa 8990 Development Corporation, Arcenas Development Corporation, tag-iya sa Celestial Garden ug Good Shepherd compounds, ug mga representante gikan sa mga barangay sa Tisa, Buhisan, Sapangdaku, Guadalupe, ug Pamutan.
Ang mga opisyales sa Barangay Tisa niingon nga nagpabilin silang nagsuporta sa mga plano sa kagamhanan sa dakbayan alang sa pag-uswag ug urban development, apan malaumon sila nga kini nga mga inisyatiba mahimong ubanan sa pagkamalungtaron ug paghatag og agianan sa komunidad ngadto sa mga open spaces. / CAV