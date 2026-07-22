Barangays mao na'y mokolekta sa basura

Hatagan na og mas dako nga papel ang 80 ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo sa paghakot og basura samtang nangandam ang kagamhanang lokal sa paghunong sa paggamit sa South Road Properties (SRP) isip transfer station sugod sa Hulyo 25, 2026.
Sugod karong Hulyo 26, ang mga barangay na ang magdumala sa paghipos sa basura sa mga panimalay sa adlawan, samtang ang mga pribadong truck na ang mokuha niini sa mga gitakdang pickup points sa barangay aron dalhon sa landfill sa Lungsod sa Aloguinsan.
Kini nga sugyot gipresentar ni Cebu City Mayor Nestor Archival atol sa usa ka tigom kauban ang mga kapitan sa barangay niadtong Martes, Hulyo 21, sa Association of Barangay Councils (ABC) building.
Aron di na mobiyahe ang mga garbage truck sa barangay padulong sa SRP transfer station, gipadayag ni Archival nga nihangyo ang dakbayan sa ilang contracted hauler, ang Pinoy Basurero Corp., nga maoy mokuha sa basura gikan sa mga barangay.
“We asked Pinoy Basurero to go directly to the barangays instead of having the barangays bring their garbage to SRP,” matod sa mayor.
Ang iskedyul ug mga dapit nga kuhaanan sa basura gipinalisar pa sa matag barangay, apan gilauman nga magsugod ang pagpanghakot sa mga alas 10 sa gabii kada adlaw. / dugang taho ni Jinelle Simbajon, UP Cebu intern