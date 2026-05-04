‘Barato’ nga sigarilyo sa Toledo, gisakmit

Moabot sa P164,000 nga balor sa mga pinayuhot nga sigarilyo ang nasakmit gikan sa usa ka tindahan sa Barangay Sangi, Dakbayan sa Toledo alas 3:30 sa hapon niadtong Mayo 1, 2026.
Ang Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sa pakig-alayon sa Toledo City Police Station malampuson nga misakmit sa mga ilegal nga sigarilyo nga gibaligya sa Z & J Store sa barato nga presyo.
Ang mga nasakmit naglakip sa 12 ka reams sa Oris Brand nga gibana-bana nga mokantidad sa P24,000, 20 ka reams sa D&J Brand nga mobalor sa P40,000, 8 ka reams sa Canon Brand balor og P16,000, 17 ka reams sa United Brand nga mokantidad sa P34,000, ug 25 ka reams sa Victor Aguila Brand nga dunay kantidad nga P50,000.
Sigon sa tag-iya sa Z & J Store nga ang maong mga sigarilyo gibaligya nila sa barato nga presyo gikan sa usa ka dealer nga taga Dakbayan sa Sugbo.
Naingganyo matod pa sila sa pag-angkat sa maong mga sigarilyo tungod sa ka barato niini itandi sa branded nga sigarilyo.
Una na nga nakadawat og report ang CPPO nga dunay usa ka tindahan sa Barangay Sangi nga namaligya og ilegal nga sigarilyo.
Tungod ani, gihimo nila ang inspection ug validation ug sa dihang gipangitaan og dokumento sama sa lisensya, buhis, labeling lakip na ang regulatory requirements wala ni makapakita.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa kapulisan sa CPPO, nidayeg sa iyang mga sakop nga nakasakmit sa mga gipalusot nga sigarilyo. / AYB