Barato, sayon nga insurance alang sa daghang Pilipino

Ang nag-una nga finance app nitala og 140% nga pagtaas sa insured users ug nakahalin og 28.3 milyon ka insurance policies .

Sa kasaysayan, ang Pilipinas nahabilin sa ubos sa kaubang nasod sa Southeast Asia bahin sa insurance penetration.

Sumala sa datos gikan sa Insurance Commission (IC), ang insurance penetration rate sa nasod anaa lang sa 1.68% sa GDP kumpara sa 3.3% sa Thailand ug 4.5% sa Malaysia.

Ang Japan adunay insurance penetration nga 10% samtang ang global average anaa sa 7.2%.

Mao kini ang hagit nga giatubang sa GCash nga nagpakita sa kusog nga pagdaghan sa insured user base niini nga niabot sa 7.8 milyon nga nagmarka og 140% nga pagtaas year-on-year (YoY).

Ang GInsure mao ang usa ka insurance marketplace sulod sa GCash app nga nakatala og 28.3 milyon ka insurance policies ang nabaligya sa usa ka tuig nga nagpakita og 156% YoY nga pagsaka sugod sa ikaduhang kwarter sa 2024.

Tungod niining padayon nga pagtubo, ang GCash nakatabang sa daghang mga Pilipino aron makab-ot ang mas maayo ug mas segurado nga kaugmaong pinansyal pinaagi sa dali ug accessible nga mga insurance product nga anaa ra sa ilang mga kamot.

“We are pleased to see the significant growth in our GInsure platform.

"This reflects our ongoing commitment to financial inclusion and our mission to provide ‘Finance for All.’

"Through GInsure, users can now manage unexpected expenses and help them be ready for a ‘rainy day’,” matod ni Winsley Bangit ang GCash vice president ug group head sa new businesses.

Samtang nagselebrar kini sa ika-20 ka tuig nga pagtabang sa mga Pilipino pinaagi sa financial inclusion, ang kalampusan sa GInsure usa ka bahin sa mas lapad nga estratehiya sa GCash aron maghatag og komprehensibo nga mga serbisyo pinansyal nga milapas na sa bayranan.

Gikan sa savings ug investments ngadto sa insurance ug credit, ang GCash nahimo nga usa ka cutting-edge nga digital financial platform nga gidesinyo aron matubag ang lainlaing panginahanglan sa mga gumagamit niini.

Ang integrasyon ani nga mga serbisyo sulod sa usa ka app naghatag sa GCash og seamless nga kasinatian sa mga gumagamit ingon man sa mas sayon nga proseso sa pag-aplay pinaagi sa pagpakunhod sa mga dokumento nga kinahanglan aron makwalipika ang usa ka gumagamit alang sa insurance product nga nagpadako pa sa pagdawat sa mga financial tools sa mga Pilipino ilabi na sa mga wala pay bangko.

Pinaagi sa pag-integrate sa mga insurance product diretso sa GCash app, nahimong mas sayon alang sa mga gumagamit ang pag-access sa lainlaing insurance options nga mohaum sa ilang specific nga mga panginahanglanon sama sa life, health, o travel insurance man.

Kini nga kasayon sa pag-access importante kaayo sa pagpasiugda sa paggamit sa mga insurance product sa mga wala pa nakasuway o kulang sa insurance sa populasyon.

Isip nga nag-una nga fintech platform sa Pilipinas, padayon ang dedikasyon sa GCash nga ipatuman ang financial inclusion ug maghatag sa mga Pilipino sa mga gamit nga gikinahanglan aron mapauswag ang ilang financial health ug kagawasan.

Ang padayon nga pagtaas sa user base niini ug ang nagkadaghan nga pagsagop sa mga insurance product nagpalig-on sa papel sa plataporma sa paghulma sa kaugmaon sa mga serbisyo pinansyal sa nasod. / PR