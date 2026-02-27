Barbero nakuhaa’g P578K nga balor sa shabu atol sa buy-bust

Nadakpan ang usa ka giilang high value target sa gilusad nga buy-bust sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 Regional Special Enforcement Team (RSET) uban sa Abellana Police Station 2 niadtong Miyerkules sa gabii, Pebrero 25, 2026.
Nahitabo ang operasyon alas 7:30 sa gabii sa Sityo Kawayan, Barangay Capitol Site, Siyudad sa Sugbo.
Giila ni PDEA 7 Director Joe Plaza ang suspek nga si alyas Tat, 40 , usa ka barbero, residente sa maong dapit.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, usa ka buwan nga gipaubos sa case buildup ang suspek human makuha ang impormasyon bahin kaniya gikan sa nangaging mga dakop.
Nakuha gikan sa suspek ang lima ka pakete sa gituohang shabu nga nitimbang og 85 gramos ug mobalor og P578,000 sa average market value, buy-bust money, ug usa ka cellphone.
Nasayran nga ang suspek makabaligya og moabot sa 100 gramos nga shabu matag semana.
Sa pagkakaron, gipalawman pa sa mga awtoridad ang imbestigasyon aron ilhon ang tinubdan sa drugas.
Ang mga ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa pagsusi, samtang ang suspek temporaryong gibalhog.
Atubangon ni alyas Tat ang kasong paglapas sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002). (AYB)