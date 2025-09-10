Barbero nga ‘hubog’ nagmotorsiklo, patay

Nakalas ang usa ka barbero human nabunal uban sa iyang motorsiko alas 2:00 sa hapon Martes, Septiyember 9, 2025, sa kalsada sa Brgy. Road Sityo Garreitta Heights, Barangay Valladolid, Dakbayan sa Carcar.
Ang namatay giila nga si Capistrano Logronio Lingo, 48, minyo, taga Upper Lamakan, Barangay Valladolid, Carcar kinsa gikataho’ng hubog nga nagmaneho sa iyang motorsiko.
Padulong siya'ng mopauli sa ilang panimalay diin kusog nga nakapadagan sa iyang motorsiklo. Sa pag-abot sa nahisgutang lugar, wala na makontrolar sa biktima ang manobela hinungdan sa pagkatumba sa karsada ug nabunal ang iyang ulo. / GPL