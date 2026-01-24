Barbie Imperial mitubag sa malisyusong blind item

Gitubag ni Barbie Imperial ang usa ka blind item nga sa iyang pagtuo siya ang gipasabot.
Ang blind item nagkanayon nga ang balay nga gipatukod sa usa ka “lovely celebrity” gikan sa iyang “influential lover.”
“Whispers grow louder that the property may not be a product of puyat and pagsisikap alone, but a grand token of affection from her rumored married influential lover,” matod pa sa blind item.
Nigawas ni human nag-post si Barbie sa iyang Instagram sa groundbreaking ceremony sa gipatukod niyang balay sa Bicol.
Di pa lang sab dugay dihang gikompirmar niini ang relasyon nila ni Richard Gutierrez.
Apan gi-deny sa aktres nga dunay lalaki nga nitabang niya’g gasto sa gipatukod niyang balay.
“Lol, this is so obvious it’s about me. Hindi na lang kayo maging masaya. I can proudly say NO MAN helped me achieve this. Kung sino pa ‘yung sarili mong kapwa Pinoy talaga hihila sayo pababa. God bless you, whoever you are. Makagawa ka lang ng kwento. Bye,” ni Barbie nga dunay laughing-with-tears emoji.
Apan ang online publication nga nag-post sa maong blind item nangatarungan nga dili siya ang gipasabot niini ug nga dili nila tangtangon ang maong blind item.