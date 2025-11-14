Barcenas: Ang kasaysayan maoy mohukom ni Enrile

Ang survivor sa Martial Law ug human rights lawyer nga si Democrito Barcenas nagkanayon nga ang legasiya ug pagpanaw ni kanhi Senate President Juan Ponce Enrile sa katapusan hukman sa kasaysayan.
Si Barcenas nga gipriso ug gi-torture atol sa rehimeng kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., nihulagway kang Enrile isip arkitekto ug nagpatuman sa Martial Law nga niresulta sa brutal ug maduguong diktaduriya.
Siya nidugang nga ang Martial Law nibilin og libuan ka mga nagbangutan nga biyuda ug mga ilo.
Si Enrile kinsa naghupot og mga posisyon gikan sa Defense Minister ngadto sa Senate President ug sa ulahi nagsilbi sa mga administrasyon nila ni Rodrigo Duterte ug Ferdinand Marcos Jr., dugay nang usa ka polarizing figure.
Iyang gipadayon sulod sa mga dekada nga gikinahanglan ang Martial Law aron sa pagsumpo sa mga hulga sa komunista ug secessionist nga mga kalihukan.
Niadtong Septiyembre 21, 1972, gideklarar ni Marcos Sr. ang Martial Law ug duha ka adlaw ang nilabay, gidakop si Barcenas sa usa ka grupo nga gipangulohan sa usa ka Col. Zuluete, ug dayon gipriso sa Camp Sergio Osmeña sulod sa tulo ka bulan.
Kadto nga mga adlaw, gihulagway ni Barcenas nga maoy labing ngitngit nga mga adlaw sa iyang kinabuhi dili lang tungod kay siya nabilanggo apan tungod sab kay ang iyang asawa nga si Lourdes, walo ka bulan nga mabdos.
Kinahanglan niining mobiyahe kada adlaw gikan sa iyang gitudloan sa St. Catherine’s School sa Carcar, 40 ka kilometro gikan sa Cebu City, aron sa pagbisita kaniya ug pagdala kaniya og pagkaon.
Walay kaso, gipagawas si Barcenas niadtong Disyembre 23, 1972. / EHP