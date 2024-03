Bargayo magpalansang

Magpalansang na usab sa krus sa ika-29 ka higayon si Gilbert Bargayo, 64, sa Brgy. Poblacion III, dakbayan sa Carcar sa Biyernes Santo, Marso 29, 2023, alas 3:00 sa hapon.

Si Bargayo, nahinabi sa online news and commentary program nga ‘Beyond The Headlines’ sa SunStar Cebu Facebook page sa Miyerkules, Marso 27, 2024, nagkanayon nga usa kini niya ka panaad nga naaghat tungod sa damgo.

“Pagpahinumdom kini labi na sa mga batan-on bahin sa pagpakamatay ni Hesu Kristo tungod sa atong sala,” matod ni Bargayo nga usa lang ka kini ka reenactment sa Semana Santa.

Dugang niya nga ang tinuod nga pagpalansang sa krus kabahin sa iyang personal nga pag-antos nga nakapalahi sa ubang presentasyon sa Pasyon sa Ginuo.

Lakip sa iyang kanhi kawsa mao ang pagpatukod sa usa ka kapilya ug mohunong na unta siya dihang natukod na kini.

Apan gipadamgo siya nga ipadayon kini hangtod sa ika-30 ka higayon.

“Human unta ka ani, pero naputol tungod sa pandemic (Covid-19),” matod ni Bargayo.

Ug sama sa nangaging pagpalansang, dunay mag-atang nga medical personnel nga giayuda sa Kagamhanan sa Dakbayan Carcar ug crowd control team gikan sa barangay.

“Dili ko magprosisyon karong tuiga. Modiretso na ko sa Siyete Palabras ug magpalansang..” matod niya.

Sa pagtangtang sa mga lansang human sa pipila ka segundos sa krus, dad-on siya sa dagat aron maghumol.

“Mga 2 to 3 days, maayo na akong samad. Makasapatos na ko aron mosimba pagka Dominggo,” asoy niya.

Si Bargayo, ulitawo, taga Sityo Cogon, Poblacion 1, Carcar.

Samtang, wa niya igsapayan ang mga pagsaway ug wa magpaabot og bendisyon gikan sa simbahan.

WA GIDASIG

Ang maong matang sa pagpalansang sa krus wala giila ug wala gidasig sa Simbahang Romano Katoliko.

Kini ang gipadayag ni Fr. Glenn Guanzon, pangulo sa Commission on Worship sa Archdiocese of Cebu, nga nahinabi sa samang episode sa Beyond The Headlines.

Matod ni Fr. Guanzon, balaan kini nga pag-antos nga iya lang kang Ginuong Hesu Kristo. Dili boluntaryo apan matuod nga pag-antus.

Ikaduha, dason niya, dili kini maayo o risgo sa paghimo og pasakit sa lawas.

Si Fr. Giuanzon niingon nga mamalandong, maghinulsol sa mga sala ug mag-usab sa pamatasan.

“Dili nang kutob ra sa baba, pakitang tao ba..” dason ni Fr. Guanzon.

“Dili ibandilyo nga ikaw nag-ampo,” dugang niya nga maayo nga manirado sa lawak ug hugot nga mag-ampo.

Kon gusto magpenetensya, mangumpisal sa pari kay duna kini ihatag nga tulumanon subay sa simbahan.

Gipasabot ni Fr. Guanzon nga ang haom nga buhaton sa Semana Santa mao ang abstinence o pagpuasa sa pagkaon o buhat, almsgiving o pagpaambit ug ang pag-ampo.

Nanawagan usab siya sa pagtambong sa mga kalihukan sa simbahan ning panahon sa Semana Santa aron maggiyahan sa maayong pagpakabuhi’ng Disyosnon, dili magpalabi sa paglingawlingaw tungod sa taas nga holiday.