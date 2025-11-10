Barge mibangga sa seawall sa Caubian, Lapu

Dako nga barge ang naanod padong sa Isla sa Caubian sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nakaguba sa usa ka bahin sa seawall sa maong isla.
Si Konsehal Kathy Meyers sa Barangay Caubian nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Nobyembre 10, 2025, nga tungod sa taob ug sa hangin sa southwest monsoon, ang Golden Star 7 naanod padulong sa isla alas 4 sa kaadlawon.
Iyang gitaho nga naguba ang seawall, nga kon wala pa kini matukod, ang mga balay daplin sa eastern side sa isla hingpit untang mapapas.
Matod ni Meyers, ang barko naanod na kaniadto didto sa Isla sa Nasingin ug duol sa Pandanon atol sa Bagyong Odette.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan nimando sa City Engineering Office nga susihon ang Isla sa Caubian ug nihangyo sa Maritime Industry Authority ug sa Department of Environment and Natural Resources nga magpahigayon og damage assessment uban sa koordinasyon sa Coast Guard ug sa Coastal Resource Management Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Gisusi usab ni Chan kung duna ba’y posibleng oil leak gikan sa pagbangga sa seawall, tungod kay ang mga residente sa Isla sa Caubian nagsalig sa maong dapit alang sa ilang pangisda. / DPC