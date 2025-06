Baricuatro di mabalda sa protesta

Dili mabalda ang paglingkod ni Governor-elect Pamela Baricuatro unya sa Hunyo 30, 2025, bisan pa sa election protest nga gisang-at ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia.

Si Atty. Edmund Lao, pangulo sa transition team ni Baricuatro, nagkanayon nga andam nilang tubagon ang election protest batok kang Baricuatro, human makadawat sa opisyal nga summon gikan sa Commission on Elections (Comelec).

Si Lao sa usa ka interbyu sa telepono sa mga tigbalita kaniadtong Miyerkules, Hunyo 11, 2025, nagbutyag nga si Baricuatro nagtukod sa iyang kaugalingong legal team nga gilangkuban sa mga abogado sa Metro Manila, gawas sa kasamtangang transition team, aron tubagon ug hangyuon ang pagbasura sa election protest.

Si Garcia nipasangil niadtong Hunyo 3, nga dunay mga anomaliya sa pag-ihap sa mga boto gamit ang Automated Counting Machines (ACMs).

Siya niingon nga may technical ug software-based evidence nga nagpakita nga ang mga boto alang kaniya giihap hinuon pabor sa iyang kaatbang.

Gikuwestiyon ni Garcia ang resulta sa eleksiyon sa kapin sa 4,100 ka clustered precincts sa Probinsiya sa Sugbo ug nagtuo nga ang 2025 midterm polls dili mao ang tinud-anay nga kabubut-on sa mga Sugboanon.

“On June 10 2025, Comelec via courier served summons at the residence of Gov-elect Pam Baricuatro in Pinamungahan, Cebu. The period of 5 days to file verified answer commences tomorrow (June 11,2025)," matod ni Lao.

"Deadline of submission of verified answers is on 16 June 2025. Gov-elect Pam Baricuatro’s Lawyers are ready and set to file said answer for the dismissal of baseless case," dugang niya.

Gihulagway niya ang election protest ni Garcia nga dili makiangayon ug walay basihanan nga kaso hinungdan nga ilang gitinguha sa Comelec nga ibasura kini.

Si Baricuatro sayo niini niingon nga ang protesta ni Garcia, politikal ang motibo ug walay basihanan.

Gidepensahan ni Lao si Baricuatro nga way kapasidad o impluwensya sa paghimo sa pagmaniubra sa mga boto base sa pasangil ni Garcia sa giingong pre-program o programmed votes pabor sa governor-elect.

“This is an unlikely argument that she will be held accountable, as she has no involvement in the preparation of these computers that count the votes. Technically, you could imagine that there were more than 300,000 votes difference,” matod ni Lao.

Niadtong Mayo 13, nakakuha si Baricuatro og 1,107,924 ka boto.

Kini kapin sa 340,000 ka boto nga labaw sa 765,051 nga boto ni Garcia ug kapin sa usa ka milyon nga labaw batok sa 33,583 ka boto sa independenteng kandidato nga si Valeriano Gingco.

Dugang niya nga ang pagkuha ni Baricuatro og lahi nga legal team nagtugot sa transition team nga mag-focus sa mga preparasyon sa umaabot nga administrasyon.

Matod ni Lao nga nagpabilin nga way tubag ang mga sulat ngadto sa transition team ni Garcia.

Usa ka sulat ang gipadala ngadto kang Gobernador Garcia kaniadtong Mayo 30, diin ang transition team ni Baricuatro nihangyo sa outgoing official alang sa mas sayo nga pagtunol sa importanteng mga dokumento sa Hunyo 15 ug usa ka lahi nga miting sa mga pangulo sa departamento sugod Hunyo 16 ug sa dili pa Hunyo 30.

Gipasanginlan ni Baricuatro si Garcia nga dili cooperative.

Si DILG Cebu Province director Dr. Jesus Robel Sastrillo Jr., co-chair sa transition team ni Garcia, nisulti kanila nga ang pagtunol sa mga dokumento mahitabo sa Hunyo 30. / EHP, ANV