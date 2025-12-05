Baricuatro gikiha na sab ni Byron

Kasong kriminal ang giatubang ni Cebu Governor Pamela Baricuatro subay sa gipasakang reklamo nga kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices ni Byron Garcia tungod sa gihimong renovation sa bag-ong governor’s office.
Si Garcia, igsuon ni kanhi Cebu Governor Gwen Garcia.
Ang maong reklamo giduso sa Office of the Ombudsman niadtong Biyernes, Disyembre 5, 2025.
Base sa reklamo, giingong nigahin og P2,633,698.43 si Baricuatro alang sa maong renovation.
Ang maong pundo giaprubahan human gipaagi sa bidding; ang nangulo sa proyekto mao ang Ten Twenty Allied Developers nga nagbase sa Dakbayan sa Talisay.
Gipasanginlan ang gobernador nga nakalapas sa “Conservation of Cultural Property” ubos sa Sec. 15 sa Republic Act 10066 o ang National Heritage Act of 2009.
Kini tungod sa giingong pagbakbak sa kisame ug roof walls nga giingong walay Heritage o Clearance permit gikan sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP).
Nasayran nga ang Kapitolyo usa ka National Historical Landmark sa Sugbo niadtong 2008 ug naila sa Neoclassism ug Art Deco architectural styles ubos sa pagdisenyo ni Juan M. Arellano sa 1937 ngadto na sa 1938.
Kini maoy hinungdan nga gikinahanglan nga mapreserbar ang disenyo sa edipisyo dili lang ang struktura lakip ang sulod nga bahin niini.
Kon ugaling adunay mga himuong kausaban, adunay mga limitasyon kon unsay mahimong usbon.
Sa gidusong reklamo, hugot ang pagtuo ni Garcia nga mahimo kining basehanan nga mosangpot sa preventive suspension, pagkatangtang o ba kaha dismissal sa serbisyo kon mapamatud-ang sad-an.
“Aside from the criminal liabilities, she should also be held administratively liable thereof for Grave Misconduct, Abuse of Authority, Conduct Unbecoming of Public Official and Conduct Prejudicial to the Best Interest of Service and it shall be sufficient cause for her preventive suspension, removal or dismissal from service,” saysay sa complaint.
Sa dugang pakisusi, nasayran sab nga niadtong Disyembre 5 nibisita ang Chairman sa NHCP nga si Regalado Trota Jose Jr., kauban si Provincial Administrator Ace Durano, aron masusi ang nagpadayong renovation sa governor’s office.
PALIG-UNON
Gipasabot ni Aldwin Empaces, Assistant Provincial Administrator, nga una nang nasusi ni Dr. Jobers Bersales Cebu historian, archaeologist, ug consultant on heritage sa probinsiya nga “dilapidated” na o karaan na ang Kapitolyo hinungdan nga gikinahanglan kini nga palig-unon.
Ang gikuhang consultant sa Kapitolyo maoy moabag sa himuong conservation management plan, pagseguro nga mapreserbar ang mga architectural values sa edipisyo.
Ubos sa RA 10066 ang NHCP maoy adunay katungod sa paghimo og plano, pag-maintain, ug pag implementar sa lagda niini nga ipatuman sab sa lokal nga mga ahensiya.
Depensa sab ni Empaces nga giingong walay clearance nga mahatag ang NHCP tungod kay wala pa kini conservation management plan.
Subay sa gihimong pagsusi sa NHCP, giingong aduna kini rekomendasyon sa dugang ayuhonon sa Kapitolyo aron maseguro nga mapreserbar ang edipisyo. / ANV