Baricuatro gitugotan nga makatudlo’g bag-ong administrador sa bus terminal

Gitugotan sa Hunta Probnsiyal sa Sugbo si Gobernador Pamela Baricuatro nga makigsabot og kontrata sa serbisyo uban ni Ahmed Cuizon.
Ang kontrata nagtudlo kang Cuizon isip Bus Terminal Operations Administrator para sa North ug South bus terminals.
Ang resolusyon nga gi-sponsor ni Bokal Nelson Mondigo, gipasar aron masiguro ang hapsay nga serbisyo, luwas, ug mas maayo nga operasyon sa terminal.
Kini napasar atol sa regular nga sesyon niadtong Lunes, Septiyembre 1, 2025.
Si Board Member Nilo Seno nitataw nga ang contract of service wala magkinahanglan og pag-aprobar gikan sa hunta probinsiyal ug ang consultancy lang ang kinahanglan.
Si Cuizon dunay salary grade 22, nga katumbas sa P71,000 nga suweldo.
Giila si Cuizon isip usa ka kuwalipikado nga propesyonal nga makahatag sa iyang kahanas ug kahibalo.
Matod sa resolusyon nga si Cuizon naa sa tanang mga kwalipikasyon para sa posisyon.
Ang kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo mao ang tag-iya ug nagpadagan sa Cebu South Bus Terminal ug Cebu North Bus Terminal.
Ang mga terminal nagserbisyo isip mga major transport hub para sa mga pasahero ug mga public utility vehicles nga nagbiyahe padulong sa habagatan ug amihanang bahin sa Sugbo. / CDF