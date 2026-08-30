Baricuatro malaumon sa Halad sa Pagtuo

Ang tinuod nga kalambuan sa Sugbo kinahanglang sukdon kon giunsa paggiya sa probinsya sa mga lumolupyo niini ug dili sa gidaghanon sa mga proyekto sa imprastraktura nga gitukod, matod ni Monsignor Joseph Tan atol sa inagurasyon sa “Halad sa Pagtuo” niadtong Sabado, Agusto 29, 2026, sa Cebu City Sports Complex.
Sa iyang wali, gipasiugda ni Tan nga kon ang ang materyal nga bahandi ug pisikal nga kalambuan lang ang basihan, wala kini nagpasabot og kalampusan.
“Kita nga naa karon dinhi, unsa mang klaseha ta sa Sugbo ang atong padayon pagtukod nga maoy atong mabilin sa sunod nga kaliwatan?” pangutana ni Tan sa mga ningtambong sa Santos nga Misa.
Gihangyo niya ang mga lider ug mga lumolupyo nga unahon ang usa ka lig-on nga moral nga pundasyon kumpara sa mga imprastraktura, diin namatikdan niya nga bisan pa ang mga dalan ug taytayan nagdugtong sa mga dapit, ang pagtuo, kamatuoran, hustisya, ug gugma lang ang maghiusa sa mga kasingkasing.
“Ang lig-on nga lalawigan nanginahanglan pud og lig-on nga moral ug ispirituhanon nga pundasyon,” sumala ni Tan.
Gidugang ni Tan nga ang pagtuo kinahanglan magpadayon sa paggiya sa personal nga mga kinabuhi ug sa pagdumala sa probinsya isip usa ka halad sa gugma.
Matod niya, ang Sugbo angay maila tungod sa mga tawo nga maalagaron, matinud-anon sa kamatuoran, ug hustisya, imbes sa pagsimba lang sa simbahan.
“Unsa may pulos sa kalambuan kon mawala ang atong kaluoy sa kasingkasing?” pangutana ni Tan.
Ang selebrasyon gisugdan sa prosesyon sa alas 3:00 sa hapon nga adunay 53 ka gidekorasyunan nga mga karosa gikan sa nagkalainlaing mga parokya sa Sugbo padulong sa Cebu City Sports Center (CCSC).
Gipakita sa mga lungsod ang lokal nga pagkamamugnaon subay sa rota, diin ang Tudela nagdayandayan sa ilang karosa og preskong mga prutas ug ang Dakbayan sa Danao naggamit og mga buwak nga gihimo gikan sa gi-recycle nga platik mga kutsara.
Ang bahin sa gabii nagpakita og mga pasundayag gikan sa pito ka dagkong mga piyesta sa Sugbo, lakip ang Sinulog sa Carmen, Tuba Festival sa Borbon, ug ang Kabkaban Festival sa Dakbayan sa Carcar, gisundan sa usa ka katapusang pasundayag sa mag-aawit ug kompositor nga si Martin Nievera.
Gipasabot ni Governor Pamela Baricuatro nga ang kalihukan gikonsepto aron hiusahon ang pagtuo ug kultura, nga gipalapdan ang miaging programa sa lokal nga pangagamhanan sa probinsya nga Pasundayag sa Pagtuo.
“Ang Halad sa Pagtuo natawo gikan sa atong tinguha nga mahiusa ang duha ka importanteng bahin sa pagka-Sugbuanon: ang atong lawom nga pagtuo ug ang atong matahum ug buhing kultura,” matod ni Baricuatro.
Sa pagpakigsulti sa mga tigbalita, gipahayag ni Baricuatro nga malaumon siya sa resulta sa selebrasyon.
“A new festival is born in Cebu, Halad sa Pagtuo!” sumala pa ni Baricuatro sa media.
Namatikdan ni Baricuatro ang positibong mga reaksyon sa mga presentasyon sa karo, apan nag-ingon nga ang paghimo sa kalihukan nga usa ka kompetisyon sa sunod tuig nagpabiling gihisgutan sa mga lider sa munisipyo.
“We have to consult the mayors for that because as you all know, we are a consultative administration,” batbat ni Baricuatro / CDF