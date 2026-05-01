Baricuatro mangayo og go-signal sa ‘Tabang Pambiyahe’ program

Ang executive department sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo gikatakdang mangayo og resolusyon gikan sa Hunta Probinsyal aron hatagan og awtoridad si Gov. Pamela Baricuatro sa pagpirma sa memorandum of agreement (MOA) alang sa programang “Tabang Pambiyahe” nga giplanohang ilusad sa dili pa ang Mayo 15.
Sa usa ka interbyu niadtong Miyerkules, Abril 27, 2026, si Elizar Sabinay Jr. sa Provincial Planning and Development Office (PPDO) nagkanayon nga ang resolusyon pagatukion sa usa ka committee hearing alang sa pag-finalize niini og aron mapirmahan na ang MOA.
Matod ni Sabinay, medyo nalangan ang timeline human ang Department of Transportation (DOTr) nisugyot nga dugangan ang mga partido sa kasabutan, nga maglakip sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), tungod sa panginahanglan nga mosubay sa mga lagda niini.
Sa pagkakaron, gi-review na ang MOA ug iduso kini sa Hunta Probinsyal sa higayon nga mahuman na ang mga koreksyon.
“Hopefully next week para ma-incorporate the following week everyone na ilang cut-off, then maka-start na hopefully before May 15,” asoy ni Sabinay.
Ang kagamhanan sa probinsiya gikatakda sab nga makigtagbo sa mga mayor sa Metro Cebu aron makuha ang ilang suporta, ilabi na sa pag-ila sa mga designated bus stops ubos sa maong programa.
Gibutyag ni Sabinay nga ang mga hunonganan sa bus ibase sa aktuwal nga panginahanglan sa mga pasahero, gamit ang datos gikan sa survey nga gihimo niadtong Marso 30 ug 31 sa provincial planning team.
“In terms of number of people, that would be the determinant of the bus stop,” ingon niya. / CDF