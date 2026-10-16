Baricuatro miawhag nga suportahan ang industriya sa kawayan

Giawhag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang stakeholders ug ubang sektor nga suportahan ang bamboo industry alang sab sa panginabuhian sa mga tawo sa probinsiya.
Tinguha sab sa lalawigan nga mapalapdan ang bamboo industry pinaagi sa pag-abli og bag-ong mga merkado para sa mga produktong gama sa kawayan gikan sa mga tradisyonal nga handicraft hangtod sa modernong konstruksyon ug packaging.
Matod sa gobernador nga importante nga mapalig-on ang value chain nga magkonektar sa mga mag-uuma, manufacturers ug mga negosyante.
Atol sa gipahigayong Central Visayas Regional Bamboo Congress sa Sugbo, gituki niini ang mga estruktura nga gama sa kawayan ug ang dakong papel sa industriya sa pagpakunhod sa mga dili maayong epekto ug kausaban sa klima.
“I hope that this congress leads to partnerships and plans that you can act on, a connection with the buyer, opportunity for training, or a shared solution to a problem we have faced for years,” matod pa sa gobernadora.
Gilantaw sab kini nga dakong potensyal ni Department of Trade and Industry (DTI) 7 Acting Director Esperanza Melgar nga makapalambo sa ekonomiya sa Sugbo. / ANV