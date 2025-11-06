Baricuatro midemanda og pagsubay sa binilyon nga flood control project

Nidemanda si Gobernador Pamela Baricuatro og hustisya ug accountability gikan sa mga opisyal ug kontraktor luyo sa kapin P26 bilyunes nga flood control projects nga napakyas sa pagpanalipod sa Sugbo gikan sa pag-igo sa Bagyong Tino.
Si Baricuatro kinsa tataw nga nasuko, nag-atubang sa media niadtong Miyerkules, Nobiyembre 6, 2025, duha ka adlaw human gilunopan sa baha ang mga komunidad gikan sa Minglanilla hangtod sa Dakbayan sa Danao diin kapin sa usa ka gatos ka tawo ang namatay ug nibilin og binilyon ka pesos nga kadaot sa kabtangan ug imprastraktura.
“Atong i-istorya si Presidente Marcos bahin sa P26 bilyunes nga pundo para sa flood control. Dili igo nga ang mga Sugboanon resilient—kinahanglan sab nga ipadayon ang hustisya. Nganong nahitabo ni karon? Tagaan tag hustisya ang mga Cebuano kon nganong nahitabo ang flash flood diri sa atoang probinsiya?” matod ni Baricuatro.
Siya niingon nga plano niyang ipadayag ang isyu direkta kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kinsa gilauman nga mobisita sa Sugbo sa umaabot nga mga adlaw aron pag-assess sa kadaot ug pag-coordinate sa tabang gikan sa nasudnong gobiyerno.
Matod sa datos gikan sa Sumbong sa Pangulo website, labing minos 414 ka flood control projects nga nagkantidad og P26.7 bilyunes ang gipatuman sa tibuok Sugbo sukad sa 2022 ug 2025.
Bisan pa niini, grabe nga pagbaha ang niigo sa habagatan, kasadpan, ug amihanang bahin sa probinsiya atol sa Bagyong Tino.
“Kaning flooding nato, this could have been prevented. How come wala ni nila nahimuan og paagi before? They have been here for years, decades, here in Cebu Province, unya nganong ingon-ani ni? What happened to the flood control projects?” nagkana-yon si Baricuatro. / CDF