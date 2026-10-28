Baricuatro mihangyo sa Senado ibalik ang P5B nga pundo sa SCP

Nanawagan si Gobernador Pamela Baricuatro sa mga senador nga ibalik ang P5 bilyunes nga pundo alang sa national Service Contracting Program (SCP) sa 2027 national budget, human P500 milyunes lang ang gigahin sa bersiyon sa House of Representatives.
Matod ni Provincial Planning and Development Officer Elizar Sabinay Jr. sa media niadtong Miyerkules, Oktubre 28, 2026, nga nagpadala si Baricuatro og sulat sa mga senador aron hangyuon sila nga ibalik ang orihinal nga gisugyot nga pundo sa Department of Transportation (DOTr).
“Ang gi-propose sa DOTr is P5 billion. Gi-approve sa Congress P500 million,” matod ni Sabinay.
Base sa sulat sa provincial government, 90 porsiyento nga mas ubos ang P500 milyunes nga pundo nga giaprobahan sa House kumpara sa P5 bilyunes nga gisugyot sa DOTr.
Katunga sab kini sa P1 bilyon nga gigahin alang sa SCP ubos sa 2026 General Appropriations Act.
Mahimo pang usbon sa Senado ang kantidad samtang gihisgutan niini ang kaugalingong bersiyon sa General Appropriations Bill (GAB), sa dili pa ipahiusa sa bicameral conference committee ang mga bersiyon sa Senado ug House of Representatives.
Sa iyang sulat, giawhag ni Baricuatro ang mga senador nga ibalik ang orihinal nga P5 bilyunes, nga nagpunting sa mga benepisyo sa programa alang sa mga pasahero, trabahante sa transportasyon, operators ug lokal nga kagamhanan.
Matod ni Sabinay, makapadayon gihapon ang Tabang Pampasahe sa probinsiya gamit ang kasamtangang P20 milyunes nga pundo bisan magpabiling P500 milyunes ang nasudnong alokasyon sa SCP.
Apan dili mapalapdan sa probinsiya ang sakop sa programa kon walay dugang nga pundo.
“Maka-operational gihapon. Kay, again, that P20 million is too small man. Pwede naman i-lobby sa governor, pero we can’t expand,” matod ni Sabinay.
Tumong sa provincial government nga mapataas sa P50 milyunes ang pundo sa Tabang Pampasahe sa 2027 aron maapil ang dugang nga mga lugar, lakip ang Toledo City ug mga isla, ingon man ang gisugyot nga sea transport component.
Matod ni Sabinay, igo ang kasamtangang P20 milyunes aron mapadagan ang programa sulod sa unom ka bulan.
Kinahanglan og mga P40 milyunes aron mapadayon kini sulod sa tibuok tuig, samtang ang nahibiling P10 milyunes mahimong gamiton sa pagpalapad sa programa ngadto sa mga komunidad sa isla. / CDF