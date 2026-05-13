Baricuatro mihimakak nanghilabot sa botasyon sa impeachment sa VP

Hugot nga gihimakak ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga pasangil nga nikatap sa social media nga iyang giimpluwensya ang mga Sugboanong magbabalaod kalabot sa impeachment proceedings batok ni Bise-Presidente Sara Duterte.
Subay sa posts online, giingong gi-pressure sa gobernador ang mga kongresista sa Sugbo atol sa botasyon sa Articles of Impeachment.
Iyang giklaro nga wala siya’y labot sa maong isyu ug siya nagtuo nga intriga, nga gihimo niadtong mga tawo nga way lingaw ug buot moguba sa iyang pangalan o posisyon.
“What can I say. Ay wala nako’y paki nila uy, basta para nako hawak ko ang beat,” pamahayag ni Baricuatro ngadto sa media niadtong Mayo 13, 2026.
Gidugang sa gobernador nga natingala siya nganong naapil ang iyang pangalan sa maong kontrobersiya sa kaulohan.
Matod pa nga ang tibuok niya’ng atensiyon nakatutok sa pagdumala sa bag-o lang nahuman nga 48th Asean Summit nga gipahigayon sa Mactan niadtong Mayo 7 hangtod 8, 2026.
“Nahibung na man lang nuon ko nga naapil na man ko aning impeachment nga wala man ko nag-focus ana... My agenda was to make sure nga atoang Asean successful kay mauwawan gyud ta diri sa Cebu kon mopalpak ta,” sigon pa sa gobernador.
Dako’ng garbo alang sa mga Sugboanon ang malampuson nga hosting sa Asean ug maayo ang feedback nga nadawat gikan sa National Organizing Committee.
Gilauman nga pinaagi sa maong world-class nga event, mas modagsa pa ang mga turista sa probinsiya aron masinati ang kaabunda sa mga suroyan, pagkaon, ug ang pagkamaabiabihon sa mga Sugboanon.
Sa pagkakaron, samtang ang impeachment case anaa na sa Senado, gitataw ni Baricuatro nga dili siya manghilabot sa maong legislative process ug magpabiling nakatutok sa kalambuan ug ekonomiya sa Lalawigan sa Sugbo. /