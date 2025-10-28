Baricuatro mipadayag og 100% nga suporta alang sa Greats

Nisaad og 100% nga suporta si Cebu Governor Pam Baricuatro sa Cebu Greats sa pagrepresentar niini sa tibuok Probinsya sa Sugbo sa umaabot nga season sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).
Kini nga kalambuan nahitabo atol sa pag-courtesy call sa Greats sa opisina ni Baricuatro sa Kapitolyo niadtong Lunes, Oktubre 27, 2025.
Ningtunga sa courtesy call sila si team manager Jhon Santos, head coach Junthy Valenzuela, assistant coach Dondon Hontiveros, ug pipila ka mga magduduwa sa Greats.
“Wow. We really need to (help and) promote this. It’s a dream to make Cebu great,” matod ni Baricuatro human gipasabot ni Hontiveros ang tuyo sa Greats sa ilang pagbisita sa Kapitolyo.
Gipaila sab ni Hontiveros ngadto ni Baricuatro ang ubang mga magduduwa sa Greats nga gikan sa nagkadaiyang mga lungsod ug dakbayan sa Sugbo.
Sa iyang bahin, mapasalamaton si Santos sa suporta nga gipadangat sa gobernador ug iyang gitataw nga makahatag kini og dugang kadasig sa mga sakop sa Greats. / JBM, ESL