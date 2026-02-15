Baricuatro mipirma og medical scholarship, residency programs

Duha ka mahinungdanong mga kasabutan ang gipirmahan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo nga gilaumang magpalig-on sa long-term healthcare manpower ug mopauswag sa serbisyo medikal sa tibuok probinsya.
Sa usa ka pamahayag sa Facebook nga gi-post niadtong Sabado, Pebrero 14, 2026, ang Cebu Province Public Information Office nagkanayon nga ang mga kasabutan pormal nga gihimo atol sa Healthcare Heroes Appreciation Night, nga gipahigayon niadtong Huwebes, Pebrero 12, sa Capitol Social Hall.
Gipangulohan ni Gobernador Pam Baricuatro ang pinirmahay sa duha ka memoranda of agreement (MOA) uban sa Cebu Normal University (CNU), Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC), ug ang Department of Health (DOH) Central Visayas.
Nipirma usab sa kasabutan sila si Provincial Board Member Dr. Stanley Caminero, DOH Central Visayas Regional Director Dr. Joshua Brillantes, CNU President Dr. Laurence Garcia III, ug VSMMC Medical Center Chief Dr. Gerardo Aquino.
Ang unang MOA nagtukod og programa sa scholarship alang sa mga takos nga estudyante sa medisina gikan sa Lalawigan sa Sugbo.
Ubos niini, ang mga scholar makadawat og libreng edukasyon sa medisina apan kinahanglan silang mohatag og return service o moserbisyo balik sa ilang kaugalingong mga komunidad human makagradwar.
Matod sa mga opisyal, kini aron maseguro nga adunay igong supply sa mga doktor sa mga dapit nga nihit ang serbisyo medikal.
Ang ikaduhang MOA nagmugna og training program alang sa mga doktor nga nadestino sa mga provincial ug district hospitals.
Kini nagtugot sa kuwalipikadong mga doktor nga mokuha og residency training sa Family Medicine samtang nagpadayon sa pagserbisyo sa mga ospital sa gobiyerno.
Tumong niini nga mapalambo ang kahanas sa mga doktor ug mapanindot ang kalidad sa pag-atiman sa mga pasyente.
Ang pagpirma sa MOA naatol sa paghatag og pasidungog sa mga propesyonal sa panglawas nga niapil sa mga surgical ug medical missions sulod sa nilabay nga pito ka mga buwan. /CDF