Baricuatro misugyot og paspas nga tabang sa pamilya sa OFW panahon sa kalamidad

Gisugyot ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpatuman og sistema aron mas paspas nga makatabang ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ngadto sa mga pamilya sa Overseas Filipino Workers (OFWs) panahon sa kalamidad ug bisan unsang emerhensya.
Gipresentar sa gobernador ang maong sugyot atol sa iyang pagbisita sa Philippine Consulate General sa Hong Kong sa Septiyembre 21, 2026.
Nakigtagbo ang delegasyon sa Sugbo ngadto kang Philippine Consul General Romulo Victor Manzano Israel Jr. kauban ang ubang mga opisyal sa gobiyerno. Subay sa pahibalo sa Kapitolyo, gihisgutan sa maong tigom ang koordinasyon sa Lalawigan sa Sugbo ug sa mga opisyal sa Pilipinas sa Hong Kong alang sa suporta sa mga Sugboanong OFWs, tabang sa mga mopauli, pagpalambo sa turismo ug mga oportunidad sa ekonomiya.
Kalakip niini mao ang paghimo og registry o klarong sistema diin dali nga marekord ug makontak ang mga OFW nga Sugboanon ug ang ilang mga pamilya sa Sugbo kon gikinahanglan.
Gipasabot sa gobernador nga ang usa sa labing dakong kabalaka sa mga OFW panahon sa bagyo, linog, baha ug uban pang kalamidad mao ang kahimtang ug kasegurohan sa ilang pamilya, labi na kon madaot ang linya sa komunikasyon.
Pinaagi sa maong sistema, magamit ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) aron dali nga matultolan ug masusi ang pamilya sa OFW nga walay kontak panahon sa emerhensya.
Makatabang sab ang maong mekanismo kon ang OFW mismo ang mag-atubang og emerhensya sa gawas sa nasod, aron dali nga makontak sa mga awtoridad ang pamilya niini sa Sugbo.
Ang mga opisyal sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) nipadayag sa ilang suporta sa maong sugyot ug nipahibalo nga tun-an niini ang maong sistema nga magkinahanglan og dugang diskusyon alang sa mga lagda sa pagpanalipod sa personal nga impormasyon o data privacy.
Gawas niini, gihisgutan sab ang mas lig-on nga koordinasyon tali sa Kapitolyo, consulate, OWWA ug labor officials alang sa pagpapauli sa mga repatriated nga Sugboanon.
Giduso ni Gov. Baricuatro nga ma-refer gilayon sila sa kagamhanan aron mahatagan og oportunidad sa trabaho, panginabuhian, ug uban pang hinabang.
Gawas sa mga bahin sa OFW, gihisgutan sab ang pagpalambo sa turismo sa Sugbo ug Hong Kong ug ang pag-abli sa mga bag-ong oportunidad sa negosyo. / ANV