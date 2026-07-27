Baricuatro miumol og task force batok tipdas

Aron mapalapdan ang pagpamakuna batok sa sakit nga tipdas, usa ka task force ang giumol ni Cebu Governor Pamela Baricuatro aron matutokan ang mga programa niini alang sa mga bata sa probinsiya.
Ang maong grupo ginganlan og Provincial Immunization Task Force (ITF) nga maoy mopatuman sa 2026 Measles-Rubella Supplemental Immunization Activity (MR-SIA).
Subay sa giluwatang lagda, Executive Order No. 40, pangulohan ni Baricuatro ang grupo inabagan sa Provincial Health Officer Dr. Sheila Faciol, Board Member Dr. Stanley Caminero, ug Provincial Administrator Atty. Ace Durano.
Sa nasayran, ang measles o tipdas ug ang rubella o German measles usa ka makatakod nga sakit nga moresulta sa seryoso nga komplikasyon sa lawas ilabi na sa mga bata nga posibleng moresulta sa pagkahospital o ba kaha pagkamatay.
Pinaagi sa pagpabakuna, mahimo kining malikayan. Libreng makadawat niini ang mga bata nga nag-edad unom ka buwan ngadto na sa 4 anyos.
Gimanduan ang sakop sa ITF nga susihon ang mga lokal nga kagamhanan nga nagkinahanglan og dugang abag aron maseguro nga mabakunahan ang mga bata bisan sa suok nga mga barangay ug purok. / ANV