Baricuatro nanawagan nga ibalik ang pundo sa SCP sa 2027 budget

Nanawagan si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga ibalik ang saktong pundo alang sa Service Contracting Program (SCP) ubos sa 2027 national budget.
Sa usa ka position paper, gipaluyohan ni Baricuatro ang “Move As One Coalition” sa paghangyo sa mga magbabalaod nga hatagan og igong pundo ang mga Local Government Unit (LGUs) aron magpadayon ang mga programa nga makatabang sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe sa publiko.
Matod sa gobernador, 94 porsiyento sa mga Pilipino ang walay kaugalingong sakyanan ug nagsalig lang sa pampublikong transportasyon, hinungdan nga angay lang silang hatagan og luwas, barato, ug kasaligan nga masakyan.
Apan giangkon niya nga limitado ra ang mahimo sa mga LGU kon walay tabang gikan sa nasudnong kagamhanan.
“Indeed, national government support is not optional. It is crucial and indispensable for (Cebuanos),” matod ni Baricuatro.
Gihimong ehemplo sa gobernadora ang “Tabang PangByahe,” ang labing unang LGU-led service contracting program alang sa mga bus dinhi sa Sugbo nga gipundohan sa Department of Transportation (DOTr).
Ang maong proyekto adunay duha ka rota—usa sa amihanan ug usa sa habagatang bahin sa Sugbo—nga nagserbisyo sa mga pasahero gikan sa Dakbayan sa Danao hangtod sa Lungsod sa Sibonga.
Ang maong mga rota unang gipresentar ni Elizar Sabinay Jr. sa Provincial Planning and Development Office, diin nakadawat kini og P20 milyunes gikan sa DOTr karong 2026, apan igo lang kini molungtad og unom ka bulan.
Nabalaka ang Kapitolyo sa maong programa tungod kay sa version sa House of Representatives sa General Appropriations Bill, P500 milyunes lang ang gigahin alang sa tibuok nasod—10 porsiyento lang kini sa P5 bilyunes nga gipangayo sa DOTr.
Alang kang Baricuatro, dili kini paigo aron mapalapad pa ang serbisyo sa probinsuya.
Gusto sa gobernadora nga dili lang kutob sa “pilot project” ang Tabang PangByahe, kondili mahimong permanente ug mas lapad nga tabang alang sa riding public. / ANV