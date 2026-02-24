Baricuatro nanawagan nga papaulion si FPRRD

Nanghinaot si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga mahibalik na sa iyang pamilya si kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Si Baricuatro nagtuo nga dili angayan nga mapriso si Duterte sa International Criminal Court (ICC).
Si Baricuatro nipadayag human gipangutana kabahin sa nagpadayong pagdungog labot sa imbestigasyon sa ICC sa anti-drug campaign sa administrasyong Duterte.
“It’s painful to see a former president out there in prison. I really am against that. I wish he could just come home and be with his country,” matod ni Baricuatro sa Pebrero 24, 2026.
“He already served the country. He should be with his family,” dugang niya.
Dili kini maoy unang higayon nga nipadayag ang gobernador sa baruganan niining pagsupak sa gihimong pagdungog sa The Hague-based tribunal.
Dihang nidagan kini atol sa Mayo 2025 elections isip gubernatorial candidate lakip si Baricuatro sa mga nanawagan nga papaulion si Duterte sa nasod.
Ang ICC mihimo kini og imbestigasyon sa crimes against humanity, may kalabutan sa war on drugs nga una nang nakaangkon og local support ug international criticism.
Kahinumdoman nga niadtong 2019, ni-withdraw ang Pilipinas sa ICC apan ang korte nagmintinar sa jurisdiction niini sa giingong mga krimen sa mga tuig nga miyembro pa ang nasod sa ICC. /