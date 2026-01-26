Baricuatro napili’ng chairman sa RDC-Visayas Area Comm.

Napili si Gobernador Pamela Baricuatro isip chairperson sa Regional Development Committee–Visayas Area Committee (RD Com–VAC) ubos sa Economy and Development Council.
Ang maong desisyon gihimo pinaagi sa consensus sa upat ka mga gobernador sa Kabisay-an.
Ang pagkapili ni Baricuatro nahitabo atol sa reorganizational meeting sa komitiba niadtong Lunes, Enero 26, sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang maong tigom gipangulohan sa Department of Economy, Planning, and Development (DEPDev).
Gitambungan ang maong panagtigom sa mga chairperson ug vice chairperson sa Regional Development Council (RDC) gikan sa tibuok Visayas.
Lakip sa mga nitambong mao sila si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores (RDC Region 6 Chair), Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarria (RDC–Negros Island Region Chair), ug Leyte Governor Carlos Jericho Petilla (RDC Region 8 Chair).
Sila si Miraflores, Sagarbarria, ug Petilla napili sab isip mga co-chairperson sa komitiba.
Mopuli si Governor Baricuatro kang kanhi Bacolod Mayor Alfredo Benitez ug moserbisyo gikan sa tuig 2026 hangtod 2028.
Isip pangulo sa RD Com–VAC, mahinungdanon ang iyang tahas sa pagpalig-on sa nagkahiusang tingog sa Visayas diha sa nasudnong mga plano alang sa ekonomiya ug kalambuan.
Ang RD Com–VAC nagsilbi nga importanteng coordinating body nga nagsumpay sa mga RDC ngadto sa nasudnong kagamhanan.
Tumong niini nga maseguro nga ang mga prayoridad sa tibuok Visayas nahan-ay ug makakuha og saktong suporta sa polisiya ug pundo gikan sa gobiyerno.
Isip chair, pangulohan ni Baricuatro ang pagpahiuyon sa mga development plan sa mga rehiyon sa Visayas ug morepresentar sa mga diskusyon uban sa Economic and Development Council ug uban pang nasyonal nga ahensiya.
Tutokan sab niya ang pagduso sa mga strategic initiatives alang sa imprastraktura, turismo, promosyon sa pamuhunan, ug uban pang mahinungdanong proyekto sa Kabisay-an. / ANV