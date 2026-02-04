Baricuatro, Soco mosuporta sa direktiba nga anti-epal

Suportado sa mga dagkong opisyal sa Probinsiya sa Sugbo ang kamanduan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) batok sa “anti-epal.”
Matod nila, kinahanglang tumanon gyud ang nasudnong lagda, ilabi na kon pundo sa publiko ang nalambigit.
Gipahayag ni Gobernador Pamela Baricuatro nga gilauman ang mga opisyal sa probinsiya nga mosunod sa mga lagda nga gilatid sa nasudnong kagamhanan.
Sumala niya, walay problema ang maong sugo alang sa iyang administrasyon.
“Kinahanglan silang mosunod sa regulasyon sa nasudnong ahensiya,” matod ni Baricuatro sa mga tigbalita niadtong Lunes, Pebrero 2, 2026.
Gidugang niya nga iyang gidawat ang maong polisiya ug gitataw nga supak siya sa pagbutang og nawong sa mga opisyal sa mga proyekto nga gipundohan sa gobiyerno.
Gimando sa DILG ang estriktong pagpatuman sa tibuok nasod sa Anti-Epal policy.
Gimanduan ang tanang local government units (LGUs) nga tangtangon ang mga ngalan, hulagway, ug uban pang marka sa mga opisyal gikan sa mga proyekto sa gobiyerno.
Ubos sa Memorandum Circular No. 2026-006, ang direktiba naglakip sa tanang level sa kagamhanan ug nagmando sa dinaliang pagtangtang sa mga signage, tarpaulin, ug mga materyales nga dunay ngalan o branding sa mga opisyal.
Matod sa DILG, ang mga proyekto sa gobiyerno gipundohan sa mga magbubuhis ug dili angay gamiton alang sa personal o politikanhong promosyon.
Gidasunan sab ni Bise Gobernador Glenn Anthony Soco ang baruganan sa gobernador, diin iyang gihatagan og gibug-aton ang panginahanglan alang sa patas ug makanunayon nga pagpatuman sa maong sugo.
“Kinahanglan gyud patas ang implementation sa balaod,” matod ni Soco sa usa ka interview niadtong Miyerkules, Pebrero 4, 2026.
Siya niingon nga makatarunganon ang pagdili sa pagpasundayag sa mga ngalan ug hulagway sa mga opisyal tungod kay kuwarta kini sa katawhan.
Giklaro ni Soco nga sa ilang opisina, ang mga programa ug proyekto saktong giila atol sa mga opisyal nga kalihukan sama sa mga turnover, lakip na ang gigikanan sa pundo.
Apan iyang gipasabot nga walay mga tarpaulin o signage nga naay nawong sa opisyal ang ibilin human sa kalihukan. /