Baricuatro, Soco nag-abot sa trade fair taliwala sa bangi

Pipila ka adlaw human nideklarar si Gov. Pamela Baricuatro nga “andam siya sa pakiggubat” human gikuwestiyon ni Vice Gov. Glenn Anthony Soco ang gisugyot nga compromise settlement may kalabotan sa mga obligasyon sa buhis sa Apo Land and Quarry Corp. (ALQC), nag-abot ang duha sa usa ka provincial tourism event niadtong Biyernes, Marso 13, 2026.
Ang duha ka opisyal nitambong sa paglusad sa “Our Cebu! Pista sa Sugbo: Kasadya sa Cuarto Distrito,” usa ka trade fair nga giorganisar sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo aron sa pagpalambo sa turismo ug lokal nga mga produkto gikan sa Cebu 4th district nga gipahigayon sa Robinsons Galleria Cebu.
Unang niabot si Baricuatro sa venue, samtang si Soco niabot sa wala pa magsugod ang programa ug daling niduol kaniya aron makiglamano.
Atol sa iyang diskurso, ang bise gobernador niila ug nitimbaya sa gobernador.
Apan, wala gyud mahisguti ni Baricuatro si Soco sa iyang mga pamahayag.
Kahinumdoman nga gisaway ni Baricuatro si Soco tungod sa pagkuwestiyon niini sa gisugyot nga compromise agreement tali sa probinsya ug sa Apo Land and Quarry Corporation, diin pakunhoran ang P1.218-billion nga tax assessment ngadto na lang sa P211.56 milyunes nga settlement, ubos sa pagtugot sa Provincial Board.
Atol sa usa ka press conference niadtong Marso 11, gitawag ni Baricuatro si Soco nga “hipokrito” nga nagpunting nga kaniadto siya ang nipaluyo og resolusyon nga nag-aprobar sa susamang compromise settlement sa panahon sa administrasyon ni kanhi gobernador Gwendolyn Garcia.
Matod niya, ang maong niaging kasabutan naglambigit sa Dolomite Mining Corp. (DMC), diin gipakunhoran sa Probinsya ang P855.9 milyunes nga tax assessment sa kompanya ngadto sa mokabat P56.31 milyunes ubos sa usa ka compromise deal nga giaprobahan sa PB. / CDF