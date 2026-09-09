Barkley: Mas lig-on ang LAL sa 2026-27

Alang sa uban, mas huyang ang bag-ong puwersa sa Los Angeles Lakers nga mokombati og sugod sa umaabot nga 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Apan alang ni NBA Hall of Famer Charles Barkley, mas lig-on ang bag-ong puwersa sa Lakers kompara sa niaging season diin sakop pa sa team si four-time MVP LeBron James.
Dakong kausaban ang nahitabo sa puwersa sa Lakers ug usa na niini mao ang pagbalhin ni James sa Philadelphia 76ers.
Hinuon, nagpabilin ang duha ka mga sinaligan sa Lakers nga sila si Luka Doncic ug Austin Reaves. / Gikan sa wires