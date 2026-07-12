Barkley mitali og triple-double sa PBA debut

Di man tuod sila kadugo ni NBA legend Charles Barkley, ang import sa Blackwater Bossing nga si Kentrell Barkley nipakita og susamang abilidad sa iyang debut sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup niadtong Sabado, Hulyo 11, 2026, sa Ynares Center, Montalban.

Sa iyang height nga 6-foot-5 nidominar si Barkley sa opensa ug depensa nga miresulta sa triple-double nga 29 puntos, 15 rebounds ug 10 assists para dalhon ang Bossing sa makabungog nga kadaogan batok Rain or Shine Elasto Painters, 131-108.

Gipadayag ni Barkley nga gusto lang niya ipakita sa mga kauban ang iyang determinasyon nga gihangop og kalipay ni head coach nga si Patrick Aquino.

“Just happy that, you know, everybody stepped up, everybody played with the mindset of winning the game and they never gave up. Hopefully, this good start would continue more in the games to come,” batbat ni Aquino.

Niamot si Sedrick Barefield og 24 puntos lakip na ang 14 puntos sa third quarter diin nipabuto og 19-5 run ang Bossing para ilubong ang Rain or Shine og 31 puntos, 91-60.

Nidunol si RK Ilagan og 22 puntos , si Dolph Panopio nihatag og 19 puntos , si James Una nipaambit og 12 puntos samtang si Tratter niabag og 11 puntos.

Samtang sa opening game niadtong Biyernes, gisugat si Gilas legend Jimmy Alapag og kadaogan sa iyang mga batos sa NLEX Road Warriors pinaagi sa 114-75 nga kadaogan batok Macau Giant Pandas.

“I’m really happy with the group, with their competitive spirit and unselfishness,” batbat ni Alapag. / RSC