Barkley moundang na isip TV analyst

Gibutyag ni basketball legend Charles Barkley ang sunod season sa National Basketball Association (NBA) maoy katapusan niyang pagtrabaho sa TV bisan unsa pa’y mahitabo sa pagpakig­negusasyon sa NBA ngadto sa media outlet TNT.

Si Barkley sulod na sab sa 24 ka mga tuig nga nagtrabaho isip studio analyst alang sa TNT nga posibleng mawagtangan og katungod sa pag-broadcast sa mga duwa sa NBA sa sunod season.

“But I have made the decision myself no matter what happens, next year is going to be my last year on television,” pagtino ni Barkley. / AP