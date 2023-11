Barko gisuwayan og hijack; mga Pinoy seaman luwas

Si Department of Foreign Affairs (DFA) Undersecretary Eduardo de Vega ni­ingon sa Lunes, Nobiyembre 27, 2023, nga ang duha ka Pinoy nga mga tripolante sa Israeli-linked vessel nga gikataho’ng na-hijack sa Gulf of Aden nakit-an ug luwas na karon.

Sa usa ka interbyo sa telebisyon, si De Vega miingon nga ang pagsulay sa pag-hijack ug pagdagit sa mga tripulante napakyas human ang pwersa sa Estados Unidos niresponde dayon.

“According to the local manning agency, nasa maayos namang kondisyon ang dalawa dahil hindi natuloy ang pangha-hijack... Sinubukan daw ng rebeldeng grupo pero dumating ang US at sinagip ang mga biktima at hindi natuloy ang pangha-hijack,” matod ni De Vega.

“May dumating na US ship, nung sinubukan ng mga hijacker na tumakas, nahuli sila,” dugang niya.

Si De Vega niingon nga lima ka mga lalaki ang nangatanggong tungod sa napakyas nga pagsulay sa pagpang-hijack.

Matod niya ang mga pamilya sa mga Filipino seafarers nahibawo na bahin sa maong butang.

Matod niya nga ang mga pamilya nangayo og repatriation apan ang mga seafarer mahimong magpadayon sa ilang trabaho kon ilang gusto.

Ang Liberian-flagged chemical tanker Central Park gidumala sa Zodiac Maritime Ltd., nga gipanag-iya sa pamilyang Ofer sa Israel.

Sakay atol sa pagsulay sa pag-hijack ang 22 ka mga tripulante.

Sa miaging semana, usa ka barkong kargamento nga may link sa Israel gi-hijack sa mga rebeldeng Houthi nga gipaluyohan sa Iran sa usa ka krusyal nga ruta sa barko sa Red Sea nga adunay 25 ka tripulante, lakip ang 17 ka Filipino sea­farer. (SunStar Philippines)