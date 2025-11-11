Barko mibangga sa seawall sa Caubian islet gipabira na

Gibira na ang barko nga napadpad sa Sityo Sidlakan, Isla sa Caubian, Siyudad sa Lapu-Lapu niadtong Lunes, Nobiyembre 10, 2025, paggawas sa maong dapit aron mapugngan ang dugang kadaot ug risgo sa duol nga komunidad.
Gibutyag ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan ngadto sa mga tigbalita niadtong Martes, Nobiyembre 11, 2025, nga ang siyudad nihatag og pagtugot sa pagkuha sa napadpad nga barko, human sa koordinasyon uban sa representante sa kompaniya ug pinaagi sa executive decision.
Si Konsehal Kathy Meyers sa Barangay Caubian, sa buwag nga interbyu, nikompirmar nga ang barko nga nailhan nga landing craft tank Golden Star 7, gibira paggawas mga alas 12:55 sa kaadlawon niadtong Martes.
Matod ni Chan, gikuha ang barko tungod kay gikawat ang angkla niini nga nakapahimo nga vulnerable sa paglihok-lihok ug posibleng makahatag og dugang kadaot sa seawall.
Matod ni Chan, ang tag-iya sa barko nipasalig nga moabaga sa namugnang kadaot. / DPC