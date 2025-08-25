Barko nagbiyahe sa Sugbo nasangad

ANG passenger vessel MV Filipinas Surigao Del Norte nga iya sa Cokaliong Shipping Lines ang giingong nasangad sa kadagatan samtang nagbiyahe gikan sa Masbate City paingon sa siyudad sa Sugbo niadtong Dominggo, Agusto 24, 2025.
Usa sa mga pasahero sa maong barko ang matud pa nangayu og tabang sa Coast Guard sanglit nakuyawan sila dihang nipadayon og biyahe ang kapitan taliwa sa pahimangno nga mobalik sa agi.
Si Captain Jerome Lozada, Station Commander sa Philippine Coast Guard-Central Cebu, mibutyag nga nadawat nila ang maong taho mga alas 9:57 sa gabii niadtong Dominggo.
Samtang sa habig ni Chase Cokaliong, Vice-President of Operations sa Coka-liong Shipping Lines, miingon nga nibiyahe ang barko sa saktong oras sa alas 7 sa gabii gikan sa Masbate apan dunay nangisda sa ilang agianan hinungdan nga ilang gilikayan, apan didto na hinuon sila nakaagi sa "soft shallow" nga bahin ug na-delay ang biyahe og mga 30 minutos.
"Na-touch lang gamay pero kun moingon ka nga sangad gyud siya or unsa ba, wala na unta na nakuha karon, na delay among arrival. Sa fact lang nga on schedule ta, abot diri niya way problema, wala rajud siyay issue jud," sumala ni Cokaliong.
Dugang niya nga nakadawat sila og tawag gikan sa coast guard sa Masbate mga alas 11 pasado sa kagabhion nga miingon nga pabalikon sila sa agi.
Apan giingong anaa ang barko sa tunga-tunga sa kadagatan diin og mobalik pa sila layo na kaayo.
Hinuon, giklaro ni Cokaliong nga duha ka higayon nila gi inspeksyon ang ilang barko og matud pa safe ra kini nga makabiyahe paingon sa Cebu City. / JDG / Hulagway gikan ni Juan Carlo de Vela