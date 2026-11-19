Patay ang usa ka 41-anyos nga habal-habal driver nga usa sab ka ex-convict human pusila sa makadaghang higayon sa wala pa mailhing mamumuno sa Sityo Bugho, Barangay Bagalnga, Lungsod sa Compostela niadtong pasado alas 8:45 sa gabii, Miyerkules, Nobiyembre 18, 2026.
Giila ang biktima nga si Jerson Batulan Cohitmingao, 41 anyos, habal-habal driver, residente sa Purok 3, Barangay Buluang sa nahisgutang lungsod.
Base sa imbestigasyon sa Compostela Municipal Police Station, samtang nagmaneho sa iyang Rusi motorcycle ang biktima paingon sa Barangay Buluang, usa ka wala mailhing lalaki ang kalit lang nibabag sa karsada dayong bunot og armas ug gipusil siya sa makadaghang higayon.
Nakaangkon ang biktima og mga samad pinusilan sa nagkadaiyang bahin sa lawas nga niresulta sa iyang hinanaling kamatayon.
Duha ka anggulo ang gitan-aw sa kapulisan isip motibo sa krimen: ang pagkalambigit niini sa ilegal nga drugas ug ang personal nga atraso.
Apan sumala sa usa ka sakop sa kapulisan nga nahinabi sa Superbalita Cebu ug nihangyo nga dili magpaila, mas duol sa kamatuoran ang personal nga atraso.
Giingong daghan og kaaway ang biktima sa ilang dapit lakip na sa mga kasikbit nga barangay tungod kay naila kini nga barombado ug isog. Gani, mag-atang matod pa siya sa karsada ug kalit lang nga manukmag sa bisan kinsang mataymingan nga moagi dayong sibat.
Tungod sa maong batasan nga kalit lang masuko ug manumbag, daghan na ang naglagot kaniya ug wala na masurpresa ang iyang mga silingan sa iyang gidangatan.
Gibutyag sab ni Police Captain Jessie Tañola, hepe sa Compostela Municipal Police Station, nga sa ilang gihimong background investigation, nasayran nga nabilanggo na kaniadto ang biktima sa New Bilibid Prison tungod sa kasong murder ug nakagawas lang niadtong tuig 2020.
Sa pagkakaron, wala pay matumbok nga suspek ang kapulisan samtang nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon. / JDG