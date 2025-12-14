Barrita: 13th month pay, umento sa suweldo

Usa ka trabahante niadto sa iyang manager kay maningil sa iyang 13th month pay nga wa niya madawat sa tulo ka tuig. Igo ra siyang gibanghagan sa manager nga niingon, “Balik lang unya diri kon makakita ka og kalendaryo nga dunay 13 ka buwan.”
Ang 13th month pay gihatag dili subay sa kalendaryo kon dili subay sa Presidential Decree 851 nga nagmando sa mga private sector employers sa pagbayad sa mga rank-and-file employees og 13th month pay, basta nakatrabaho sila og labing menos usa ka buwan sa usa ka calendar year.
Ubos sa Labor Advisory No. 16-2025, ang 13th month pay kinahanglan nga ihatag ngadto sa mga empleyado sa pribadong sector sa di pa ang Disyembre 24, 2025. Di mahimong palapason ang maong petsa una pa ihatag ang 13th month pay.
○ ○ ○
Sumala sa Department of Labor and Employment (DOLE) ang 13th-month pay kinahanglan nga dili momenos sa 1/12 sa kinatibuk-ang basic salary sa usa ka kawani sulod sa usa ka calendar year. Way employer nga exempted sa pagbayad sa 13th month pay sa iyang mga kawani.
Daghan ang nangutana kon unsa ang computation sa 13th month pay. Sayon ra kaayo. Ang total nga suweldo sa entiro tuig bahin-bahinon og ka dose, ang resulta mao ang 13th month pay.
Apan way labot niini ang ubang mga monetary benefits ug allowances sama sa wa magamit mga credited leaves, night differential, cost of living allowance, gawas lang kon giapil kini ubos sa ilang collective agreement o sa lagda sa kompaniya.
○ ○ ○
Daghan pa gihapon ang mga reklamo sa mga kawani nga wa makadawat sa 13th month pay. Angay kining sulbaron sa DOLE. Apan ang labing lisod mao ang pagpangayo og umento sa suweldo karong panahona.
Maayo kon sama niadtong usa ka katabang sa panimalay nga nangayog umento sa suweldo sa iyang amo nga babaye. Matod sa iyang ma’am, “Aber tagai ko og tulo ka katarungan nganong umentohan nako ang imong suweldo.” Matod sa katabang, “Una, mas maayo kong mangutaw kay nimo.” Amo: “Kinsay nag-ingon?” Katabang: “Si Sir.”
Katabang: “Ikaduha, mas lami kong moluto.” Amo: “Kinsay nag-ingon?” Katabang: “Si Sir. Ikatulo, mas maayo ko nimo sa sex.” Amo: “Si Sir gihapon nimo ang nag-ingon?” Katabang: “Dili. Ang atong drayber” Amo: “Sus baya nimo, nganong karon pa man ka nangayo og umento? Pila man gyud imong gusto?”