Barrita: 24/7 nga operasyon sa Cebu City Hall

Dunay giproponer nga proyekto si Cebu City Vice Mayor Tommy Osmena nga gitawag og “mayor of the night” nga gitumong sa 24/7 nga serbisyo sa Cebu City Hall. Mora na unya ang City Hall og convenience store nga abli 24 oras.
Way nikuwestiyon sa plano nga makaserbisyo ang gobiyerno sa siyudad 24 oras. Ang gilalisan lang mao ang termino nga mayor of the night ug kon mao ba kini ang titulo nga ibutang sa bise mayor kon siya maoy molingkod nga mayor of the night.
Susama ni sa lady of the night, ang Brunfelsia americana, tanom kansang buwak mobuswak sa kagabhion. Mao na nga ang babaye nga nagbaligya sa unod, nga mogawas lang sa panahon sa kagabhion, tawgon usab og lady of the night.
○ ○ ○
Sa balaod, usa ra ang mayor sa matag siyudad ug lungsod. Kinahanglan ba siyang mag-alagad og 24 oras? Dili na lang diay siya matulog? Kon matulog siya, di na diay siya mayor?
Balihon nato. Dunay mga tawo nga dili makatulog sa gabii, apan makatulog sa adlaw. Kon dunay mayor nga ingon niini, matawag ba nato siya nga mayor of the night lang ug di na siya mayor kon matulog siya sa panahon nga adlawan pa?
Mao bitaw na nga gikuwenta ang termino sa usa ka mayor sa tulo ka tuig, dili sa pila ka oras nga pagserbisyo. Pero dunay mga mayor nga nagtukaw bisan sa halawon nang kagabhion kay daghang mga pirmahanan ug uban pang gimbuhaton.
○ ○ ○
Wa man tingali angay lalisan bisan pa kon si kinsa ang molingkod nga mayor of the night kay klaro man na nga ang mayor magpabiling mayor bisan pa kon siya matulog. Saad man gud ni sa kampanya ni VM Osmena. Naa si Mayor Nestor Archival ug naa siya isip mayor of the night. Mora’g “buy one take one” ba.
Pero ang proyekto ni Osmena nagtangag sab diay og budget nga P12.5 milyones alang sa abang ug mga gamit sa opisina nga okupahan sa mayor of the night. Mao ni ang nisango sa konseho sa dakbayan. Lahi diay og opisina ang mayor of the night kay sa mayor of the day.
Mao kini ang angayan nga tun-an. Unsa man kadaghan ang mga tawo nga dunay tansaksiyon sa syudad sa kagabhion nga serbisyohan sa mayor of the night? Di ba mahimo nga kining maong mga serbisyo maapil sa mga online transaction sa Cebu City Hall nga mahimong buhaton bisan sa panahon sa kagabhion?