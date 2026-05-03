Barrita: 4-in-1 nga P7B nga proyekto sa dagkong mga sapa sa Sugbo

Mokabat sa usa ka trilyon ka pesos ang gibanabanang nakawat sa flood control scandal. Ang nakapait, sa pagbaha sa Sugbo, daghan ang nakalas nga mga kinabuhi. Mga multo nga flood control projects. Wa gani matuman ang pasiaw sa usa ka politiko nga niingon nga kon way sapa, buhatan og sapa.
Karon, ang Department of Public Works and Highways (DPWH) adunay gilaraw nga P7 bilyones nga 4-in-1 nga mga proyekto sa mga dagkong sapa sa Lalawigan sa Sugbo. Gitawag nga 4-in-1 kay gitumong kini sa pagsulbad sa pagbaha, maghatag og tubig nga mainom, patubig sa mga umahan ug kuryente.
Si DPWH 7 Director Simon Arias niingon nga dams ug dikes tukuron sa pito ka mga dagkong sapa sa Sugbo - sa Mananga sa Talisay, Bulacao ug Guadalupe sa syudad sa Sugbo, Butuanon sa Mandaue, Cotcot nga nag-uwang sa Liloan ug Compostela, Danao ug Lusaran.
Si Arias niingon nga moabot sa 10 ka mga tuig ang paghuman sa maong mga proyekto tungod sa kadako niini. Nangayo na sila sa gobiyerno nasyonal og tag P1 bilyones sa matag sapa aron masugdan ang maong mga proyekto. Kon aduna nay pundo, hayan masugdan kini sa sayong bahin sa 2027.
Apan unahon ang paghimo og feasibility studies sa maong mga proyekto pagsiguro nga ang pagatukoran niini luwas ug epektibo. Angay sab tan-awon kon di ba kini mahisama sa ubang mga proyekto nga tuod dunay dam, pero way tubig.
Gipaabot ra ba karong tuiga ang usa ka super El Nino, sa hataas nga ting-init ug huwaw nga sagad masinati sa Lalawigan sa Sugbo nga makaapekto sa supply sa tubig mainom ug sa tubig alang sa mga umahan.
Di ba kaha malangay ang paghatag og pundo alang sa maong mga proyekto tungod sa nasinati nga pangurakot sa mga flood control projects. Nahilom ra ba ang mga magbabalaod nga nag-imbestigar niini kay halos tanan nakaapil. Adto lang una sila sa impeachment sa bise presidente.
Si Cebu Gov. Pamela Baricuatro nipaluyo niining plano sa DPWH kay ang Sugbo dugay na nga nagsagubang sa suliran sa kanihit sa tubig sa panahon sa ting-init. Labi pang nagkinahanglan og bag-ong mga tinubdan sa tubig ang Metro Cebu Water District.
Busa angay gyud magdaginot sa tubig, matod pa sa MCWD. Mao na nga sa niaging huwaw, ang usa ka amo nga lalaki napugos na lang intawon sa pagdungan og kaligo sa ilang maid aron makadaginot sa tubig.