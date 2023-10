Barrita: 40 ka patrol boat sa Coast Guard sa Sugbo himuon

Ang lalawigan sa Sugbo giila nga maoy “shipbuilding capi­tal of the Philippines” tungod sa shipbuilding companies sa West Cebu Estate sa lungsod sa Balamban sa kasad­pang bahin sa isla.

Nag­lakip kini sa Tsuneishi Heavy Industries Cebu Inc., Austal ug Advanced Catamaran Composite Inc.

Ang Tsuneishi Industries, sukad sa 1994, nakahimo na og mokabat sa kapin sa 300 ka mga dagkong barko gikan sa 50,000 gross ton ngadto sa 180,000 gross ton nga bulk carriers ug uban pa.

Samtang ang Austal naghimo og high-speed ferries.

Ang kinadak-an mokarga og 1,200 ka pasahero ug 400 ka sakyanan.

Adunay mokabat sa 16,000 ka mga trabahante ang shipbuilding industry sa lungsod sa Balamban nga gitumbok nga maoy balhinan sa Kapitolyo.

Sa gikatahong expansion sa maong industriya, gipaabot nga mosaka sa 30,000 ang mga trabahante niini.

* * *

Busa angay ug matarong lang gayud nga adto sa Ba­lamban himuon ang mokabat sa 40 ka bag-ong patrol boats sa Philippine Coast Guard (PCG).

Gipahibawo kini ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Oktubre 17, 2023, atol sa kasaulogan sa ika-122 nga founding day sa PCG.

Matod sa pangulo, ang maong 40-foot patrol boats makatabang sa pagpatrolya sa kadagatan nga sakop sa Pilipinas, ilabi na sa West Philippine Sea (WPS), sa dapit nga gihasi sa Chinese Coast Guard (CCG) ang Filipino servicemen ug mga mananagat.

Apan gagmay ra kaayo ki­ning maong patrol boats.

Way bawot sa mga barko sa Chinese Coast Guard.

Ingon pa sa usa ka sakop sa PCG nga nadestino sa usa ka barko nga nagpatrolya sa WPS nga akong nahinabi, ang barko sa PCG morag posporo kadako kon intandi sa morag karton sa sapatos nga barko sa CCG.

* * *

Apan di gubat ang tumong sa atong patrol boats, kon di pagpatrolya sa atong teritoryo ug sa atong exclusive economic zone.

Laing kagamitan sa patrol boats mao ang pagtubag sa aksidente sa kadagatan, sa search and rescue, ingon man sa mga katalagman.

Samtang si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sa iyang pagbisita sa Armed Forces of the Philippines (AFP) Visayas Command (Viscom) sayo ning buwana, miingon nga naglaraw sab ang Department of Defense (DND) nga magpalit og mga barko nga hinimo usab dinhi sa Sugbo isip kabahin sa modernisa­syon sa AFP.

Kon madayon kini, seguradong molambo pa ang shipbuilding industry sa lungsod sa Balamban.

Ang atong shipbuilders makahimo og dagkong mga barko.

Ang kuwang lang tingali mao ang mga modernong armas alang sa maong mga barko.