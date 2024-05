Barrita: Absolute divorce bill giaprobahan sa House of representatives

Giaprubahan sa ikaduhang higayon sa House of Representatives niadtong Mayo 22, 2024 sa third and final reading ang usa ka balaudnon nga magtugot sa usa ka magtiayon sa pagbugto sa talikala sa kaminyuon pinaagi sa absolute divorce.

Sa botasyon, naaprobahan ang House Bill 9349, “An Act Reinstituting Absolute Divorce as an Alternative Mode for the Dissolution of Marriage,” sa boto nga 131 ang pabor, 109 ang supak ug 20 ang ni-abstain kon wa mobotar.

Ang maong balaudnon gipangamahanan ni Albay 1st District Rep. Edcel Lagman. Mao kini ang ikaduhang higayon nga gipasar sa House of Representatives ang usa ka balaudnon nga maghimo’ng legal sa absolute divorce sa Pilipinas.

Sa 2018, atol sa 17th Congress, ang House of Representatives ubos ni kanhi speaker ug karon Davao del Norte 1st District Rep. Pantaleon Alvarez, niaprobar sa absolute divorce bill sa boto nga 134 ang pabor, 57 ang supak ug duha ang mi-abstain.

Ang Senate version sa absolute divorce bill natanggong sa committee level. Ang Pilipinas nagpabilin nga bugtong nasod, uban sa Vatican, nga way diborsiyo. Pero di kinahanglan ang diborsiyo sa Vatican kay kadaghanan sa mga nagpuyo mga pari man, ug sama sa Santo Papa, mga ulitawo.

Malaumon si Lagman nga mopasar sa samang absolute divorce bill ang iyang mga kaubang magbabalaod sa Senado, ilabi na sa kausaban sa liderato sa Senado. Si Senador Chiz Escudero maoy bag-ong presidente sa Senado human mapalagpot si kanhi Senate president Migz Zubiri.

Sumala sa mga survey sa Social Weather Stations (SWS), miabot na sa 53 porsyento sa mga Pilipino ang pabor sa diborsiyo. Apan nadiskaril ang tanang mga lakang sa pagpasar og balaod sa absolute divorce tungod sa pagbabag sa simbahang Katoliko.

Apan dunay diborsiyo ang mga Pilipinong Muslim subay sa Code of Muslim Personal Laws. Gitugotan sa Family Code ang legal separation. Apan ubos sa legal separation, magbuwag tinuod ang magtiayon apan di sila makaminyo pag-usab.

Gitugotan sab ang pag-anular sa kaminyuon, apan makuti, dugay ug dako ang magasto sa maong proseso. Ubos sa absolute divorce bill, duna gihapoy proseso nga pagasundon. Apan di na kini sama ka istrikto sa lagda sa pagpaanular sa kaminyuon.

Diha pay mga sugyot sa una nga butangan na lang unta og expiry ang mga marriage contract unya renewable. Inig abot sa tagal, human na, tapos na, ang kaminyuon. Kon ganahan pa sa usag-usa ang magtiayon, magpa-renew sa kontrata. Kon di na, magbahin na lang sa mga anak. Pero kon di mabahin sama sa lima ka mga anak, pun-an una og usa. (edbarrita@gmail.com)