Barrita: Affidavit of desistance di makapa-dismiss sa kasong trafficking

Gideklarar sa Korte Suprema nga ang usa ka affidavit of desistance, ang pinanumpaang pamahayag nga magsibog sa kaso, giila nga suspetsuso kon gihimo sa biktima sa exploitation ug dili mahimong gamiton sa pagpa-dismiss sa kaso sa human trafficking.
Mao kini ang unod sa kaso nga People v. Mary Joy Dela Torre (G.R. No. 268971, Feb. 19, 2026) nga sinuwat ni Associate Justice Samuel H. Gaerlan. Niini, ang Supreme Court Third Division midason sa pagkonbikto sa usa ka babaye sa kasong qualified trafficking in persons nga naglambigit sa usa ka menor de edad.
Ang akusadong babaye silingan sa biktimang babaye nga usa ka menor de edad.
Gi-recruit sa akusado ang menor de edad aron mohatag og serbisyong seksuwal sa usa ka lalaki bugti sa kuwarta.
Gidala sa akusado ang biktima ngadto sa usa ka hotel aron makitagbo sa lalaki. Iya pang gitudloan ang menor de edad kon unsaon sa pagpakaaron-ingnon nga birhen pa human sa pakighilawas sa maong lalaki. Nidawat ang akusado og kuwarta gikan sa lalaki sa wa pa kini mogawas kuwarto.
Human makighilawas ang menor de edad sa lalaki, gihatagan siya niini og P15,000. Apan gikuha sa akusado ang kuwarta. Gipalitan ang menor de edad og cellphone ug gihatagan lang og P3,000. Nadiskubrehan sa inahan sa menor de edad ang nahitabo ug mipasaka og kaso batok sa maong babaye.
Ang menor de edad nitestigo sa hukmanan, apan pagkahuman nipirma sa usa ka affidavit of desistance aron isibog ang kaso. Atol sa cross-examination, ang biktima nga menor de edad miangkon nga nidawat siya og P30,000 aron mopirma sa affidavit of desistance nga giandam sa abogado sa akusado.
Sa dihang gisukit-sukit siya sa huwes sa Regional Trial Court (RTC), ang menor de edad niingon nga tinuod ang iyang nag-unang testimoniya. Gikonbikto sa RTC ang akusadong babaye sa kasong qualified trafficking in persons ubos sa Republic Act No. (RA) 9208, ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, nga giamendahan sa RA 10364, ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012.
Gidasonan sa Court of Appeals ang desisyon sa RTC. Wa hatagi og gibug-aton ang affidavit of desistance sa menor de edad nga mikonpirmar nga tinuod ang iyang nag-una nga testimoniya atubangan sa hukmanan.
Gidasonan sa Korte Suprema ang pagkakonbikto sa akusado. Subay sa Section 8 sa RA 9208, as amended, ang Labaw’ng Hukmanan nideklarar nga ang mga kaso sa human trafficking kinahanglan nga dili i-dismiss tungod kay miluwat ang biktima o ang ilang ginikanan ug legal guardian og mga affidavits of desistance.
Gipasabot sa Korte Suprema nga kinahanglan ang pagmatngon sa affidavits of desistance sa mga biktima sa exploitation kay mahimo nga gihimo kini ubos sa pagpamugos, pagpig-ot, ug paggamit sa dautang impluwensiya.
Labi na gyud kon ang mga biktima mga menor de edad nga wa pa makaamgo ug makasabot kon unsay dangatan sa pagsibog sa ilang testimoniya. Kon ang usa ka kasong kriminal napasaka na sa hukmanan, ang complainant dili na maoy magbuot kon ipadayon ang kaso.
Ang estado na maoy dunay katungod sa pagpadayon sa kaso ug maoy apektado kon ma-dimiss ang kasong kriminal. Busa, ang usa ka affidavit of desistance, labi na kon giluwatan samtang nagpadayon ang bista sa kaso, dili mahimo nga maoy bugtong hinungdan sa pag-dimiss sa kaso.
Sa maong kaso, ang akusado nga babaye gipahamtangan sa silot nga life imprisonment o pagkabilanggo sa tibuok niyang kinabuhi, gimultahan og P2 milyunes, ug gipabayad sa menor de edad og P600,000 isip danyos. Ang life imprisonment lahi sa reclusion perpetua nga mao ang pagkabilanggo hangtod sa 40 ka tuig. (edbarrita@gmail.com)